Geschenkeflut und Besinnlichkeit: Nikoläuse erzählen von ihrem Job

Drei Nikoläuse und ein Knecht Ruprecht haben sich die Zeit genommen, über ihren Job zu sprechen. Eigentlich stecken sie mitten in den Vorbereitungen – denn die Gesellen sind ja nur an einem Tag im Jahr unterwegs.

Bürgerlich heißen die Herren mit Bart Joachim Oettinger, Jürgen Bräutigam und Daniel Kloft, ihr treuer Geselle Yannik Roth und sie sind beim Christlichen Verein junger Menschen (CVJM) in Linkenheim-Hochstetten die himmlischen Boten.

Ist es eine gute Idee, sich mit drei Nikoläusen und vor allem einem „gestrengen Gesellen“ zusammenzusetzen? Sie wissen ja alles. „Wir sind positive Nikoläuse und Knechte“, stellt Oettinger klar: Auch wenn beispielsweise ein Kind nicht besonders gut in Mathe war und „geschlampert“ hat, wird es nicht geschimpft. „Der Nikolaus weiß, dass du das besser kannst“, sage er dann, berichtet Oettinger. „Wir machen eine Ausschreibung, die hauptsächlich in den Kindergärten ausgelegt wird. Die Eltern rufen dann an oder schicken eine Mail mit Name, Alter der Kinder und wann es geht.“ Und so kommt der Nikolaus auch zur Aufstellung über die guten und schlechten Dinge, die ein Kind im vergangenen Jahr gemacht hat.

Es gab schon Listen, die auf einen gewissen Leistungsdruck schließen lassen. „Die Ermutigungen finde ich dann das Wichtigste“, sagt Oettinger. In einem Zimmer, in dem der himmlische Bote des Internethandels gerade Kartons voller neuer Bärte und Jutesäcke abgeliefert hat, bekennt Bräutigam, was auch die Tücken seines Jobs sein können. Ich brauch’ immer das Navi, da ist es mit dem Kostüm und dem Bart manchmal etwas hinderlich.“

Der Nikolaus kam mit dem Chauffeur

Im vergangenen Jahr hatte der Nikolaus daher einen Chauffeur, Bräutigams Sohn nämlich. Zum Nebenjob als Nikolaus kam Jürgen Bräutigam über Oettinger, ein Arbeitskollege bei den Stadtwerken in Karlsruhe und guter Freund. Und Daniel Kloft? „Ich bin familiär verbunden“, sagt der Berufsfeuerwehrmann. Er ist Schwiegersohn – aber bei weitem nicht zwangsverpflichtet, wie er betont. Er hat Spaß an seinen Auftritten: „Wenn man reinkommt, dann ist das oft ein Familienevent mit Blitzlichtgewitter“, erzählt er.

Sein Tipp für andere Nikoläuse? „Nie sagen, dass der Rentierschlitten draußen steht – die wollen dann unbedingt mit und das Rentier sehen.“ Bleibt der Jüngste im Bunde, Knecht Ruprecht alias Yannik Roth studiert im wahren Leben Maschinenbau in Karlsruhe, ist beim CVJM engagiert und seit mindestens fünf Jahren, wie er sagt, als Knecht Ruprecht unterwegs. Zwei Knechte hat der CVJM Linkenheim-Hochstetten, „der“ andere ist eine Sie: Lisa Nees. Auch nicht als gestrenger Geselle, mehr als Assistenten des Nikolaus’ sind beide Knechte unterwegs: „Knecht Ruprecht ist nicht so die Angstperson, ich versuche, dem Nikolaus zu helfen.“ Goldene Bücher und den Geschenkesack anreichen beispielsweise, aber auch mal Namen soufflieren oder die Adresse des nächsten Termins kennen.

„Es gibt nicht ,die’ Familie, die man ein zweites Mal findet“, sagt er. Und Kloft erzählt: „Ich habe voriges Jahr eine Familie gehabt, da habe ich vier Mal den Sack auffüllen müssen, so viel hatten die für ihre Kinder. Man fragt sich, was es da noch an Weihnachten gibt.“ – „Wir haben jetzt extra größere Säcke gekauft“, sagt Oettinger und klopft lachend auf einen Versandhandel-Karton. Und neue Bärte. Einer hatte nämlich bei einem der Treffen nach den Nikolausrunden irgendwie Punsch-Flecken bekommen.

„Es ist ein besonderer Tag, die Leute haben schon Erwartungen – aber sie haben alle eine Riesenfreude. Viele wollen auch Musik machen“, erzählt Bräutigam. Und er berichtet auch: „Ich war schon einmal in einer syrischen Familie, das war schon sehr bewegend. Die haben erzählt. Vom Krieg, den die Kinder noch mitbekommen haben, als die Bomben fielen. Da war ich mehr als eine halbe Stunde.“ Und überhaupt sei er überzeugter Nikolaus: „Die Türen sind offen, die Leute sind offen, auch für etwas Spirituelles. Man macht das nicht übergriffig, aber viele wollen auch einen Segensspruch.“

500 Euro kommen zusammen

Was sind die Erwartungen des CVJM an die Leistung ihrer Nikolaus-Truppe? Rund 500 Euro kämen jedes Jahr für die Jungschar zusammen, berichtet Oettinger, das sei gut. Grob zehn Jahre mache der CVJM – rund 100 Jahre alt, rund 200 Mitglieder stark – jetzt schon den Nikolausdienst. „Die AWO hat das zuvor gemacht, und ich hab immer gesagt, wenn die das nicht mehr machen, macht das der CVJM weiter“, sagt Oettinger. Und was war das Seltsamste, was ihm als Nikolaus jemals widerfahren ist? „Ich bin einmal gebeten worden, die Schuhe auszuziehen. Der Nikolaus ohne Schuhe!“, sagt Joachim Oettinger. „Das geht gar nicht.“ Da sind wir auch nie wieder eingeladen worden.