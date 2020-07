Anzeige

Allmählich strömen wieder Gläubige in die Gottesdienste – auch in der Hardt. Indes: Gemeinsamer Gesang zum Lobe Gottes ist dort noch verboten. Viele Kirchen bieten Alternativen an, lassen etwa Solisten auftreten oder die Chöre eine Schola bilden.

Ob es Kirchenlieder waren, die bei einem freikirchlichen Gottesdienst in Karlsruhe für die Übertragung des Coronavirus sorgten, ist nicht bekannt. Tatsache ist aber, dass gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen das Infektionsrisiko erheblich erhöht – und deshalb noch offiziell verboten ist.

In den Kirchen der verschiedenen Konfessionen im Hardt-Gebiet hält man sich durchweg an das Gesang-Verbot der Landesregierung, haben die BNN bei ihren Recherchen erfahren. Aber die gemeinsamen Lieder beim Gottesdienst fehlen doch vielen – sowohl Besuchern als auch geistlichen Würdenträgern.

Auch interessant: Gottesdienst mit Feier war Auslöser für starken Anstieg der Corona-Infektionen in Karlsruhe

Solistin ersetzt Chorgesang

„Wir vermissen den Gesang schmerzlich“, bringt Matthias Boch, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Leopoldshafen, die Stimmung bei den Gottesdiensten in den Kirchen der Hardt auf den Punkt. Schließlich gehöre es zu einem christlichen Gottesdienst, das Gotteslob mit Liedern auszudrücken.

Die gut zwei Dutzend Gläubigen, die in diesen Tagen im Schnitt sonntags in die Leopoldshafener Kirche kommen („Viel mehr könnten es wegen des Abstands auch kaum sein“) brauchen freilich auf Kirchenlieder nicht ganz zu verzichten: „Wir haben eine Solistin, die von Orgel oder Klavier begleitet wird“, erzählt der Pfarrer. „Und manchmal greife ich auch selbst zur Gitarre und singe.“

Wir singen eben in Gedanken mit. Matthias Weber, Pastor

In der Freien evangelischen Gemeinde Hochstetten wird das gesangliche Lob Gottes per Beamer an die Wand geworfen. Die Gottesdienstbesucher selbst singen nicht. „Das fehlt mir sehr“, sagt Pastor Matthias Weber, „aber der Schutz vor einer Ansteckung hat Priorität. Wir singen eben in Gedanken mit“.

Die familiäre Atmosphäre der freikirchlichen Gottesdienste sei in Corona-Zeiten „schon sehr beeinträchtigt“. Die Kinder fehlten, ebenso das übliche Händeschütteln vorher oder das gemütliche Gespräch danach beim Stehcafé.

„Auch das Lächeln sieht man unter der Maske nicht“, bedauert der Pastor. Herzliche Umarmungen, Segnungen durch Handauflegung oder ermutigendes Schulterklopfen seien nicht möglich. „Doch wir lassen die Schultern nicht hängen“, so Weber.

Auch interessant: Nach Gottesdienst in Karlsruhe ist ganze Familie in Corona-Quarantäne

Vierköpfige Schola ist kleiner Trost in Stutensee

In der katholischen Kirchengemeinde Stutensee-Weingarten geht man andere Wege: „Wir fragen bei unseren Chören an, ob die eine Schola bilden möchten. Die singt dann mit dem gebührenden Abstand, begleitet von der Orgel“, erzählt Pastoralreferentin Elke Litterst. Die Gläubigen selbst dürften ja nicht singen, was viele, vor allem die älteren Gottesdienstbesucher, bedauerten. Die vierköpfige Schola sei mit ihrem Gesang ein kleiner Trost.

Die Pfinztaler Katholiken bitten ihre Kantoren, solistisch tätig zu werden, berichtet Pfarrsekretärin Beate Tezky. „Und neben der Orgel kommt manchmal auch eine Klarinette zum Einsatz, um den Gottesdienst musikalisch zu gestalten.“

In den ersten Gottesdiensten nach den Lockerungen habe man manche ältere Gottesdienstbesucher bitten müssen, nicht mitzusingen. Mitsummen wolle aber leider auch niemand, sagt die Pfarrsekretärin, die die Idee an sich „originell“ findet.

Viele Gläubige vermissen vor allem das gemeinsame Singen:. „Es ist schon ein seltsames Gefühl, ohne Lieder, mit Maske und Abstand“, sagt eine ältere Dame aus Stutensee, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Aber wenn alles vorbei ist, singen wir eben umso kräftiger wieder mit“, lächelt sie dann.