Graben-Neudorf will ein ganzes Wohngebiet CO2-neutral und energieautark entwickeln

Mit einem erfahrenen Bauträger und der Technologieregion Karlsruhe im Boot will die Gemeinde Graben-Neudorf das letzte zu bebauende Grundstück zwischen den beiden Ortsteilen CO2-neutral als Quartier entwickeln. Das soll einerseits Anreiz für die Bürger sein, in weiteren Wohngebieten CO2-Freiheit zu schaffen, andererseits regional als Leuchtturm anderen Kommunen Beispiel geben.

Christian Eheim verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Der Bürgermeister von Graben-Neudorf will erreichen, dass seine Gemeinde CO2-neutral wird. Was wie eine Utopie klingen mag, ist für ihn eine Vision. Und die will Eheim mit Hilfe von Experten erst im Kleinen angehen, im letzten zu bebauenden Gebiet zwischen Graben und Neudorf, der Neuen Mitte, gegenüber dem Rathaus der Doppelgemeinde.

Nutzen für die ganze Gemeinde

Von dort aus soll sich dann die visionäre Entwicklung auf die ganze Kommune auswirken: „Wir wollen Technik, Strategie und Know-how so anwenden, dass die ganze Gemeinde den Nutzen davon hat“, sagt Eheim. Das neue Wohngebiet soll ein nachhaltiges Quartier werden, eben CO2-neutral, mit autarker Energieversorgung und emissionsfreien Verkehrsmitteln. „IQnet“ (Intelligentes Quartier vernetzt) steht als Schlagwort dafür.

12.000 Quadratmeter Fläche

Die Neue Mitte mit ungefähr 12.000 Quadratmeter Fläche wird vom Karlsruher Unternehmer und Bauträger Heinz Hanen entwickelt. „Wir haben die Fläche nach der Qualität des Konzepts vergeben, nicht nach dem maximal zu erzielenden Preis“, stellt Eheim heraus. „Wir bauen seit 25 Jahren Häuser, die keine Wärmeenergie brauchen“, berichtet Hanen. Diese Häuser seien so geplant und ausgestattet, dass eine Familie mit normalem Einkommen ein solches bauen oder kaufen könne. Man müsse sich das Konzept ähnlich dem eines Passivhauses vorstellen, erklärt Hanen.

Forschungsprojekt mit EU-Unterstützung

Ein Reihenhaus in üblicher Größe etwa könne mit 125 Euro im Jahr für Raum- und Wassererwärmung auskommen. Den Nachweis dafür habe er bei einem Projekt in Bad Schönborn erbracht. Und vor knapp zehn Jahren habe er bei der Europäischen Union ein Konzept vorgestellt, wie man Energieeinsparung optimieren kann. Mit Forschungsgeldern von der EU und Forschungspartnern sei das Konzept entwickelt worden, parallel an zwei Bauvorhaben in Nordrhein-Westfalen erprobt, wie es gelingt, auf Dachflächen so viel Energie zu produzieren, wie für ein ganzes Jahr in einem Quartier benötigt wird.

Wir teilen ein Jahr in Abschnitte von 15 Minuten ein. Heinz Hanen, Unternehmer und Bauträger

„Um den Energiebedarf zu errechnen, teilen wird ein Jahr in Einheiten von 15 Minuten ein“, erklärt Hanen. Über Wetterdienste lasse sich 72 Stunden vorausplanen, wie viel Energie anfällt, und wie viel gebraucht wird. Überschüssige Energie wird als Wärme gespeichert und für Spitzenverbrauchphasen eingesetzt. „Auf diese Weise kann man Energie verschieben“, erklärt der Baufachmann. Und auf günstige Energieverbrauchskosten kommen: „450 bis 500 Euro im Jahr sind bezogen auf eine Wohnung mit 90 Quadratmetern und zwei bis drei Bewohnern realistisch.“ Dieses Prinzip will der Baumeister der Neuen Mitte mit seinem Karlsruher Unternehmen „evohaus“ in Graben-Neudorf anwenden.

Projekt für den ganzen Pamina-Raum

An dem Punkt kommt die Technologieregion Karlsruhe (TRK) ins Spiel: „Die Technologieregion tritt an, um mit den Kommunen, mit Karlsruhe und dem Landkreis, der Wissenschaft und der Wirtschaft, um die Wirtschaftsregion weiter voranzubringen“, erläutert TRK-Geschäftsführer Jochen Ehlgötz. Die Landkreise Karlsruhe und Rastatt, die Stadtkreise Karlsruhe und Baden-Baden sind dabei, zudem die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie auf französischer Seite das Departement Bas Rhin – also der Eurodistrikt Paminina. Eine Region, in der auf 5.900 Quadratkilometern 1,6 Millionen Menschen leben, fügt Ehlgötz hinzu. Ein starkes Potenzial, um die Themen Mobilität, Digitalisierung sowie Energie und Klimaschutz voranzubringen.

Megathema Klimaschutz

In der Zeit des Klimawandels sei gerade „das Megathema Klimaschutz“ von herausragender Bedeutung, meint Ehlgötz: „Energieautarke Quartiere sind möglich, und sie sind finanziell tragbar. Das wollen wir zeigen und umsetzen.“ Das heißt unter anderen auch, dass im Quartier CO2-neutral gefahren wird, wobei etwa an ein quartierinternes Car-Sharing gedacht ist.

Örtliche Firmen signalisieren Interesse

„Und wir sind die ersten, die es in einem Gemeindequartier und für die Gemeinde umsetzen“, freut sich Christian Eheim. „Es ist ein gutes Konzept, wenn man am Ort Lösungen anbieten kann, die finanzierbar sind und die den Menschen einen Mehrwert bringen.“ Ehlgötz sieht das ebenso und meint: „Graben-Neudorf wird beweisen, dass CO2-neutral Wohnen in einer Gemeinde möglich ist. Dieses Projekt wird ein Leuchtturm für die Region.“ Von der Neue Mitte aus wolle man die Bürger in der ganzen Gemeinde mitnehmen, wünscht sich der Bürgermeister. Die Chancen stehen gut, denn örtliche Unternehmen haben bereits Interesse signalisiert.

Kommentar: Ideen und Visionen

Manche Utopie ist über eine Vision Realität geworden. Die Mondlandung ist so ein Beispiel. Manche längst alltägliche Errungenschaft ist im Kleinen aus einem Geistesblitz, einer konsequent verfolgten Idee entwickelt worden, ehe sie sich als großer Wurf herausstellte. Wer von uns mag sich heute noch vorstellen, dass die Welt ohne Internet funktionieren könnte?

Vor 25 Jahren gab es einen visionären Baumeister, der in Stutensee ein ökologisches Projekt umsetzte, am Steinweg in Blankenloch. Dieses Vorhaben fand damals europaweit Interesse. Damals entwickelte neue Technologien gehören heute zum Standard. Oder denkt man an die zentrale Energieversorgung eines Quartiers, mit Holzhackschnitzeln oder Solarenergie betrieben, die nicht nur in Pfinztal Freunde gefunden hat.

Heute sind ökologische Notwendigkeiten noch mehr in den Vordergrund gerückt. Beim Blick auf den Klimawandel mag es illusorisch erscheinen, die angestrebte Reduzierung des weltweiten CO2-Ausstoßes zu erreichen. Das Klimagift muss aber verringert werden. Da ist jede gute Idee, jede Vision hilfreich. Wie im Projekt Neue Mitte in Graben-Neudorf. Wenn da ein Baumeister mit im Boot ist, der das visionäre Vorhaben in großem Stil schon erfolgreich praktiziert hat, darf man zuversichtlich sein, dass es in Graben-Neudorf ebenfalls gelingt.

Es liegt dennoch ganz viel an den Menschen, sich von der Idee CO2-freier Quartiere begeistern und mitnehmen zu lassen. In Graben-Neudorf ganz konkret, damit sich die Vision ihres Bürgermeisters mit Leben füllt. Und es liegt an den Entscheidern und den Menschen in anderen Orten, dass sich zum Leuchtturm in Graben-Neudorf weitere Türmchen in der Technologieregion gesellen. Im Kampf gegen den Klimawandel wäre das sehr hilfreich.