Großbrand in einer Werkstatt in Stutensee sorgt für riesige Rauchsäule

In einer Werkstatt im Industriegebiet in Stutenseer Ortsteil Blankenloch ist am Montagabend in einer Werkstatt ein Großbrand entstanden. Derzeit ist der Rauch von weither sichtbar. Die Feuerwehr bittet Menschen in Stutensee darum, ihre Fenster geschlossen zu halten.

Der Großbrand entstand nach ersten Informationen der Polizei am Montagabend kurz nach 19 Uhr. In einer Werkstatt in Blankenloch in der Straße „Am Sohlweg“ soll ein Fahrzeug in Brand geraten sein. Das Feuer griff auf die gesamte Werkstatt über.

Derzeit löschen die Feuerwehren aus Stutensee mit einem Großeinsatz das Feuer. Weil sich auch Gasflaschen unter Hochdruck im Gebäude befinden können, räumen die Einsatzkräfte die Gegend um die brennende Werkstatt weiträumig.

Rauch des Feuers in Stutensee steigt hoch auf

Der Rauch ist weithin sichtbar. Anwohner sollten die Fenster geschlossen halten, heißt es von der Polizei, weil auch Reifen brennen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

BNN