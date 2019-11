Anzeige

In Zeiten von Falschmeldungen und erstarkendem Rechtspopulismus ist das Vertrauen der Menschen in unabhängige Berichterstattung sehr wichtig – gerade auch im Lokalen. In der Kampagne „Journalismus zeigt Gesicht“ werden ausgewählte Journalisten vorgestellt, die direkt vor Ort im Einsatz sind – wie Matthias Kuld.

Das hat es in Stutensee noch nicht gegeben. Beim CDU-Neujahrsempfang, der immer auch so eine Art städtischer Neujahrsempfang ist, trennte der kommunale Ordnungsdienst die Bürger in zwei Gruppen: Demonstranten und Empfangsgäste. Dabei waren doch alles Stutenseer.

Die bizarre Situation Anfang 2018 beschreibt gut, wie tief die Gräben vor dem Bürgerentscheid Lachwald waren. Um was ging es: Die Stadt wollte Wohnungen bauen, hätte dafür ein Stück „Lachwald“ benötigt – den die Bürger aber nicht hergeben wollten.

Die Situation damals war schwierig. Sie bot aber uns Lokalredakteuren eine spannende Aufgabe. Die Auseinandersetzung zwischen Bürgern auf der einen und Verwaltung/Gemeinderatsmehrheit auf der anderen Seite war sehr intensiv. Man war sich in gegenseitiger Abneigung zugetan. Die BNN sorgten für eine transparente Berichterstattung.

Das Handwerkszeug: fragen, hören, schauen

Das war spannend, aber auch fordernd, weil im Eifer des Gefechts die Paragrafen der Gemeindeordnung bis in die letztmögliche Verwinkelung ausgedeutet wurden und weil die Tonlage bei manchen Bürgeraktivisten das rechte Maß vermissen ließ.

Andererseits verschanzte sich die Verwaltung hinter einem vermeintlich sicheren Bollwerk von Paragrafen und Vorschriften. Hier zu hinterfragen, eine zweite Meinung zu hören und auch viel vor Ort zu sein – das ist klassisches Journalistenhandwerkszeug, das wir immer nutzen. Nur so gelingt die Vermittlung sachlicher Information, die dem Leser nutzt.

Das Schwierige beim der sich rund ein Jahr hinziehenden Berichterstattung zum Lachwald war, sich nicht von einer Seite vereinnahmen zu lassen. Stellungnahmen von jeder Seite mit Vorwürfen an die jeweils andere galt es gut zu lesen und auf ihren Kern zu reduzieren. Das zuweilen bescheidene Niveau der Auseinandersetzung machte dies nicht leicht.

Berichterstattung mit viel Rechercheaufwand

Die Artikel rund um das Thema Lachwald erforderten abseits der eigentlichen Sache viel zusätzliche Recherche: Rechtsaufsicht und Gemeindetag waren zu hören, Oberbürgermeister, Fraktionssprecher, die Sprecher der Bürgerinitiativen. Von einer Rechtsprofessorin gab es Input. Auch Abgeordnete äußerten sich.

Kurz vor dem Bürgerentscheid bildete der Neujahrsempfang in der Auseinandersetzung den negativen Höhepunkt: Stutenseer Bürger wurden von Stutenseer Bürgern separiert, durch Stutenseer Ordnungsamt und private Security. Als schließlich für die Bürger alles glatt gegangen war und alle Stadtteile für den Erhalt des Lachwalds gestimmt hatten, leistete sich ein Sprecher der Initiative noch eine Peinlichkeit: Er verkündete das Ergebnis des Entscheids, was Aufgabe des Oberbürgermeisters war. Auch das stand in den BNN.