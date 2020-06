Hubertushof in Linkenheim hofft auf baldigen Start der Turniersaison

Anzeige

Spring- und Dressurturniere finden wegen der Corona-Krise derzeit nicht statt. Auf dem Hubertushof in Linkenheim-Hochstetten hofft man auf einen baldigen Start der Turniersaison. Der könnte schon bald in Worms stattfinden.

Die Turnierpferde sind bestens vorbereitet, aber noch dürfen keine Wettkämpfe in Baden-Württemberg veranstaltet werden. Auch der erfolgreiche Spring- und Dressurreiter Martin Hammel vom Hubertushof in Linkenheim-Hochstetten hofft auf einen baldigen Start der Turniersaison. Sie hätte eigentlich schon im April beginnen sollen.

Man kann es schlechter haben in diesen Corona-Tagen, als die Zeit auf der Anlage zu verbringen. Martin Hammel, Spring- und Dressurreiter

Aber auch vor dem Reitsport hat die Pandemie nicht Halt gemacht. Hammel sieht jedoch überhaupt keinen Grund zu klagen. „Man kann es schlechter haben in diesen Corona-Tagen, als die Zeit auf der Anlage zu verbringen“, sagt der Pferdewirtschaftsmeister und Betriebsleiter des Hubertushofs in Linkenheim.

Es liegt in der Natur der Sache, dass ihm und den anderen Mitarbeitern des privaten Rösser-Resorts auch während des wochenlangen Lockdowns nicht langweilig geworden ist. Die Vierbeiner müssen schließlich bewegt und versorgt werden, auch allfällige Arbeiten auf der Anlage sind zu verrichten.

Turniere als Ausgleich zum Alltagsgeschäft fehlen

Nur die Wochenenden waren doch anders als gewohnt für Hammel, der einer der besten Spring- und auch Dressurreiter der Region ist. „Die Turniere als Ausgleich zur täglichen Arbeit und dann dort auch andere Leute zu sehen“, habe er „schon ein bisschen vermisst“, gibt Hammel zu und meint: „Mindestens zehn Turniere sind schon weggefallen.“

Seine Pferde nicht in einem Wettkampf über Hindernisse springen oder im Dressurviereck tanzen zu lassen, trifft Hammel immerhin nicht groß finanziell, sondern nur emotional. Im Gegensatz zu anderen Reitern, die ihr Geld bei Prüfungen verdienen, weil sie zum einen dort Pferde diverser Besitzer vorstellen und zum anderen Prämien gewinnen können, ist Hammel auf mögliches Preisgeld eben nicht angewiesen.

Für den leitenden Angestellten sind die Siegerschecks laut eigener Aussage „eine schöne Begleiterscheinung bei meinem Hobby“. Dank seiner Erfolge in den vergangenen Jahren hat sich der 38-Jährige aber dann doch den einen oder anderen Euro hinzuverdient.

Saison könnte in zwei Wochen in Worms beginnen

Gut möglich, dass Hammel schon bald wieder seinem Steckenpferd nachgehen kann. Dieser Tage hat er die Einladung zu einem Turnier in zwei Wochen in Worms-Pfeddersheim erhalten. „Ich könnte mir vorstellen, dort in die Saison einzusteigen. Allerdings nur, wenn absehbar ist, dass danach weitere Wettkämpfe möglich sind“, sagt Hammel. Denn ein Pferd wie die von ihm im vergangenen Jahr bei diversen Turnieren zu Siegen geführte Stute Calida 106 nur einmal starten zu lassen, mache wenig Sinn.

Er hofft deshalb wie alle Reiter des Landes, dass auch das Ministerium in Stuttgart demnächst die Erlaubnis zur Durchführung von Turnieren erteilt. In Rheinland-Pfalz und Hessen dürfen sich die Pferdesportler wieder messen.

Den Pferden fehlt die Wettkampfpraxis

Die Saison könnte jedenfalls kommen. In den Ställen scharren die Springinsfelde mit den Hufen. Hammel sagt: „Die Pferde sind fit, sie könnten loslegen.“ Was ihnen fehle, vor allem den Jungtieren, die er schon jetzt für die Saison 2021 ausbildet, sei die Wettkampfpraxis.

Wenn man jeden Tag zwölf Pferde reitet, bekommt man automatisch eine Grundfitness. Martin Hammel, Spring- und Dressurreiter

Erfahrung sei gerade im Springreiten wichtig. „Routine bekommen die Pferde, vor allem die jüngeren, nur über Turniere. Auf dem Hof lässt die sich nur bedingt antrainieren.“ Auch er selbst fühlt sich konditionell bereit für einen verspäteten Saisonstart. „Wenn man jeden Tag zwölf Pferde reitet, bekommt man automatisch eine Grundfitness“, sagt Hammel.

Hubertushof sagt wegen Corona Pferde-Festival ab

Welche Startmöglichkeiten das Jahr für ihn noch bringt, hängt von der weiteren Pandemie-Entwicklung ab. Zahlreiche Turniere sind ausgefallen oder abgesagt. Das für das erste Oktober-Wochenende geplante Pferde-Festival auf dem Hubertushof haben Hammel und die Besitzer der Anlage ebenfalls aus dem Turnierkalender gestrichen. „Wir werden höchstens ein Tagesturnier mit zwei, drei Prüfungen ausrichten“, berichtet der Betriebsleiter.

Während viele Vereine auf Einnahmen durch Turniere angewiesen sind, reiße die Straffung des Programms kein Loch ins Hubertushof-Budget. „Wir verdienen an Turnieren kein Geld, für uns ist das ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit.“ Für die PR das Jahr über ist aber vor allem Martin Hammel zuständig. Turniersiege sind beste Werbung für den Hof.