In Stutensee wurden 13 junge Weißstörche beringt

Der ehrenamtliche Storchenberinger Fritz Meier aus Dettenheim-Rußheim hat den Storchennachwuchs in Stutensee beringt. Die Ringe geben Vogelkundlern und Naturschützern wichtige Informationen, um beispielsweise Flugrouten der Störche nachzuvollziehen oder Ansiedlungsmuster nachzuverfolgen.

Ringe sagen viel aus über das Leben von Vögeln. Störche zum Beispiel werden beringt, um ihre Flugrouten nachzuweisen oder ihre Aufenthaltsorte. Ringe geben vielfältige Informationen über das Leben von wild lebenden Vögeln und ihre Populationen, informiert die Stabsstelle Umwelt bei der Stadtverwaltung in Stutensee. Mit Hilfe markierter Individuen lassen sich verschiedene biologische, ökologische und demografische Aspekte des Vogellebens beschreiben.

Neben dem Zugverhalten und den Zugwegen gehören die Ansiedlungsmuster der Jungvögel, Orts-Treue der Brutvögel und Lebenserwartung sowie Todesursache dazu. Da Vogelfreunde diese empirischen Daten auf andere Weise kaum erlangen können, gehört die Beringung zu den Standardmethoden ornithologisch-ökologischer Forschung in aller Welt. In Stutensee wurde gerade eine Beringungsaktion bei den Weißstörchen organisiert, teilt der städtische Pressesprecher Lukas Lang mit.

Storchenberinger rückt mit der Hebebühne an

Der ehrenamtliche Beringer Fritz Meier aus Rußheim nutzte das warme Wetter, um neuerlich junge Störche zu beringen. Er hat in den vergangenen Jahren ebenfalls um diese Zeit solche Aktionen vorgenommen. Mit Hilfe einer bereitgestellten Hubarbeitsbühne und eines Bedieners begutachtete er in Stutensee fünf Horste. 13 Jungstörche erhielten an diesem Tag ihren Ring.

Besonders erfreulich sei, dass in Staffort das erste Mal seit vielen Jahren zwei Jungvögel aufgezogen wurden, heißt es weiter aus dem Rathaus in Blankenloch. Dafür ging ein ganz besonderer Dank an die Stafforter Ortsverwaltung unter Ortsvorsteher Ludwig-Wilhelm Heidt und an die Natur- und Vogelfreunde Staffort sowie an die Anwohner, die die Horste entlang der Pfinzkorrektion aufgestellt haben und pflegen.

