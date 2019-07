Scheune in Brand: Großes Feuer in Graben-Neudorf

Anzeige

In Graben-Neudorf ist am Dienstagvormittag ein großes Feuer ausgebrochen. Laut ersten Informationen der Polizei brennt seit etwa 11.30 Uhr eine Scheune mit angrenzenden Wohnhäusern in der Sofienstraße.

Auf ersten Fotos und privaten Videoaufnahmen ist eine große, schwarze Rauchwolke zu sehen, die über den Häusern aufsteigt. Ein Fotograf vor Ort spricht davon, dass mindestens fünf Scheunen in Flammen stehen und das Feuer bereits auf angrenzende Wohnhäuser übergreife. In einer der brennenden Scheunen soll eine landwirtschaftliche Maschine im Wert von rund 100.000 Euro untergebracht gewesen sein. Augenzeugen sprechen von „unvorstellbaren Dimensionen“ vor Ort.

Wichtig für die Anwohner vor Ort: In einigen Straßen muss der Strom vorübergehend abgestellt werden. Außerdem sollen bitte Fenster und Türen geschlossen bleiben.

Die Polizei teilt zunächst mit, dass in Graben-Neudorf offenbar mehrere Scheunen auf dem Areal in Brand geraten seien. Die Feuerwehr sei weiterhin mit Löscharbeiten beschäftigt, eine akute Gefahr für anliegende Wohngebäude bestehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.

Den Ausmaß des Feuers zeigt dieses private Video eines Facebook-Nutzers:

Weitere Informationen folgen.