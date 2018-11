Bachpaten im Kampf gegen Kaliko und Co

Anzeige

Ob Rheinstetten, Karlsbad oder Stutensee: Invasive, die Biodiversität im Oberrheingebiet gefährdende Flusskrebsarten sind auf dem Vormarsch. Das Amt für Umwelt und Arbeitsschutz im Landratsamt Karlsruhe nahm dieses unter den Nägeln brennende Thema deshalb nun zum Anlass, bei seinen regelmäßig stattfindenden Fortbildungsveranstaltungen „für Bachpaten und alle am Gewässerschutz Interessierten“ über die ursprünglich aus Nordamerika stammenden Arten wie den Roten Amerikanischen Sumpfkrebs, den Kamberkrebs und den Marmorkrebs sowie den Kalikokrebs zu informieren. Der breitet sich seit 1993 am Oberrhein aus und ist eine der größten Bedrohungen für die Artenvielfalt in und an heimischen Gewässern (die BNN berichteten mehrfach).

Kalikokrebs im Norden von Karlsruhe „fast geschlossen verbreitet“

Als Experte zu dem Treffen im Vereinsheim des Angelsportvereins Blankenloch war Biologie-Professor Andreas Martens von der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe eingeladen. Er gab den Bachpaten Bestimmungstipps, berichtete von seinen Erfahrungen und von Möglichkeiten, die Ausbreitung einzudämmen – vor allem aber hatte er neue Fakten dabei.

Der Kalikokrebs hat nicht nur Stutensees Alte Bach und die Entlastungskanäle erobert. Faxonius immunis, so sein wissenschaftlicher Name, ist inzwischen im Norden von Karlsruhe „fast geschlossen verbreitet“, verdeutlichte Martens. Mit dem Saalbachkanal zwischen Bruchsal, Karlsdorf und Graben-Neudorf als nördliche Grenze. Außerdem östlich bis Weingarten und Untergrombach, also bis zum Übergang vom Tiefland in den Anstieg zum Kraichgau. Grundlage der Auswertungen war eine 2016 vorgelegte Staatsexamensarbeit seines Studenten Robin Wegner.

Saalbachkanal zwischen Bruchsal und Graben-Neudorf nördliche Grenze

Im Baggersee Blankenloch gibt es seit einigen Monaten aber auch noch andere unliebsame „Gäste“: Den deutlich größeren Roten Amerikanischen Sumpfkrebs in Massen. Außerdem nachgewiesen hier: Marmor- und Kamberkrebs.

Als „sehr bedeutsam“ bezeichnete Stutensees Oberbürgermeisterin Petra Becker die von Martens geleistete Forschungsarbeit. „Die bisherigen Ergebnisse bringen uns auf dem Weg zu einer Lösung näher“, meinte sie. Und, so Becker, es sei – gerade auch in diesem Zusammenhang – gut, dass es die Bachpaten (aus Vereinen, Verbänden oder Einzelpersonen) gebe.

„Die Ehrenamtlichen sind die besten Helfer. Sie sorgen dafür, dass vor Ort etwas geschieht“, betonte Joachim Schneider, Leiter des Amtes Umwelt und Arbeitsschutz im Landkreis, bei dem auch der Naturschutz- und die Wasserbehörde angesiedelt sind. Ob Kalikokrebs, Ochsenfrosch (in Linkenheim und Eggenstein) oder Pflanzen wie der Japanische Knöterich: „Invasive Arten sind ein Riesenproblem“, sagte Schneider. „Deshalb ist es wichtig, neues Wissen, wie man damit umgeht, weiter zu vermitteln.“

Bachpaten im Landkreis helfen beim Kampf gegen invasive Krebsarten

30 Bachpatengruppen gibt es im Landkreis Karlsruhe (noch keine in Stutensee). Seit 1985 gibt es die ehrenamtlichen Bachpatenbeauftragten, deren Aufgabe es ist, die Paten bei der Betreuung der Gewässerstrecken zu beraten. Diese wiederum werden im Landratsamt vom Sachgebiet „Gewässerschutz“ unterstützt. Als Bindeglieder zwischen Amt und Ehrenamt fungieren derzeit Fritz Prosi (Philippsburg) und Bertholth Emmerich (Östringen-Tiefenbach). „Die Bachpaten betreuen die Gewässer zweiter Ordnung, also die, für die die Gemeinden zuständig sind. Sie können feststellen, ob bei ihnen invasive Arten vorkommen und dann Maßnahmen ergreifen“, so Prosi.

Die Frage nach dem „Wie“ polarisiert

Deutlich wurde an diesem Informationstag: Bei der Eindämmung der invasiven Flusskrebsarten ist es vor allem die Frage nach dem „Wie“, die polarisiert. In manchen Gemeinden funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Gruppen, in anderen nicht, war zu hören. Umweltsamtsleiter Jochim Schneider betonte nach der „bisher interessantesten, lebhaftesten und mit am stärksten frequentiertesten Bachpatenveranstaltung“ eben diese Zusammenarbeit.

Grundinteressen vor Eigeninteressen

„Wir müssen Kommunen, Umweltbeauftragte, Fischervereine, Amphibienschützer, Agendagruppen und die PH an einen Tisch im Landratsamt bekommen“, so Schneiders Intention. Wir müssen vernetzend tätig werden und versuchen, pragmatische Lösungen zu finden.“ Kurzum: Grundinteressen müssten vor Eigeninteressen gestellt werden.

Problem Gewässervernetzung

Als problematisch habe sich der einst eingeschlagene Weg der Gewässervernetzungen erwiesen, verdeutlichte Andreas Martens. „Diese Konzept kann nicht mehr gefahren werden. Sonst fördern wir die invasiven Flusskrebsarten“, machte der Experte klar. „Wenn wir Kaliko und Co. aufhalten wollen, müssen wir informieren, die weiträumige Ausbreitung reduzieren und Maßnahmen im Kleinen verzahnen“, so Martens. „Wir sind schon weit, haben aber noch längst nicht alles verstanden.“

Bachpaten: Eine Bachpatenschaft übernimmt die Pflege und Unterhaltung eines Gewässerabschnittes vom Unterhaltungspflichtigen durch eine Vereinbarung. Sie kann zum Beispiel von Schulen, Vereinen, Parteien und anderen Gruppen oder von Einzelpersonen übernommen werden.

Die Bachpatenschaften werden vergeben durch die Träger der Unterhaltungslast, das sind die Städte und Gemeinden oder das Land Baden-Württemberg. Sie ersetzen aber nicht die nach dem Wassergesetz bestehende Verpflichtung der Städte und Gemeinden zur Gewässerunterhaltung.

Aufgaben der Bachpaten können unter anderem sein: Beobachten des Gewässers und seiner Ufer, um anhand einer Bewertung der Entwicklung geeignete Maßnahmen treffen zu können; Bepflanzen der Ufer und die Pflege der Bepflanzung, um das Gewässer zu schützen und mit der Umgebung zu vernetzen; Säubern des Gewässers und seiner Ufer, um den wertvollen Lebensraum zu erhalten.

Im Landkreis Karlsruhe gibt es seit 1985 ehrenamtliche Bachpatenbeauftragte, deren Aufgabe es ist, die Bachpaten bei der Betreuung der Gewässerstrecken zu beraten. Sie werden vom Sachgebiet „Gewässerschutz“ im Landratsamt betreut und unterstützt.

Etwa zwei Mal im Jahr finden Info-Veranstaltungen für Bachpaten und alle am Gewässerschutz Interessierten statt. Dabei werden die Teilnehmer zu den verschiedensten Themen wie aktuell invasive Flusskrebsarten weitergebildet.