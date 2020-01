Junge Kommunalpolitiker und ihr Umgang mit Social Media: Harsche Kommentare sind keine Seltenheit

Anzeige

Soziale Netzwerke sind längst keine Privatangelegenheit mehr unter Freunden. Für viele sind sie Teil der politischen Meinungsbildung geworden. Nicht immer bleibt der Umgangston freundlich, Meldungen von Hass und Hetze im Internet machen Schlagzeilen. Gerade für junge Politiker gehören soziale Netzwerke aber oft dazu, sowohl privat als auch politisch.

Arne Bachmann, Silas Pflaum und Marcel Braun gehören unterschiedlichen politischen Lagern an, und doch haben sie eines gemeinsam: Sie alle nutzen Facebook. Das soziale Netzwerk scheint eine Art Standardwerkzeug geworden zu sein. Nur Pflaum – mit 24 Jahren der jüngste – ist auch auf Instagram sehr aktiv.

Mit voller Identität aufzutreten schafft Vertrauen. Ich bin im Internet der gleiche Mensch wie im realen Leben.

Eine klare Trennung von Privatleben und Politik nehmen die drei jungen Lokalpolitiker nur bedingt vor, jeder besitzt nur einen Account unter seinem richtigen Namen. „Mit voller Identität aufzutreten schafft Vertrauen“, sagt Braun. „Ich bin im Internet der gleiche Mensch wie im realen Leben.“

Bachmann hat früher in Facebook ein Pseudonym verwendet. Inzwischen benutzt der 27-jährige Altenpfleger aber auch dort seinen vollen Namen. Man wolle ja schließlich gefunden werden, sagt er.

Auch wenn sie ihre politische Arbeit nicht verstecken, konkrete politische Inhalte wie Anträge oder Abstimmungen im Gemeinderat oder Kreistag posten Braun, Pflaum und Bachmann meist auf dem Account ihrer jeweiligen Partei. Wird es unter eigenem Namen doch mal politisch, gehe es meist darum, Einblicke in ihre Arbeit zu geben und zu zeigen, dass hinter dem Namen auch ein Mensch steht.

Soziale Netzwerke dienen Politikern auch als Informationsquelle

Für Pflaum und Bachmann ist Facebook auch eine Informationsquelle. Sie nutzen das soziale Netzwerk, um beispielsweise Posts und Diskussionen in den jeweiligen Orts-Gruppen auf Facebook zu verfolgen.

Kontaktiert werden sie dort jedoch selten. Die meisten Menschen, die über Facebook Kontakt zu ihm suchten, würden ihn nach seiner Gemeinderats-E-Mail-Adresse fragen, räumt Pflaum lachend ein. Er selbst bevorzuge das persönliche Gespräch. Ein geschriebener Text biete seiner Erfahrung nach zu viele Quellen für Missverständnisse.

Diskussionen in den Ortsgruppen werden rauer

Auch wenn sie alle noch nicht lange im Amt sind, spüren die drei jungen Männer, dass der Umgangston rauer geworden ist. Bachmann beobachtet dies besonders bei Debatten im Kreistag, aber eben auch in den sozialen Netzwerken. „Man liest immer wieder Kommentare in harschem Tonfall.“

Da jucke es ihn bisweilen schon in den Fingern, in gleicher Weise zu antworten. Aber am Ende wolle er für Querulanten keine neue Angriffsfläche bieten. „Man muss ein Stück weit cool bleiben“, ist seine Erfahrung.

Persönliche Angriffe blieben bislang aus

Hass- oder Schmäh-Kommentare habe er persönlich noch nicht erdulden müssen, sagt Braun. Sein Parteifreund Marc Mehler, ebenfalls ein junger Gemeinderat aus Eggenstein-Leopoldshafen, musste damit bereits Erfahrungen sammeln – allerdings nicht im Rahmen seiner politischen, sondern in seiner Vereinstätigkeit.

Durch die sozialen Medien hat jede Gruppierung, jeder Verein, jede Partei viel mehr die Möglichkeit, selber Meinung zu machen.

Generell seien die sozialen Netzwerke zwar gut, um mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, sagt Arne Bachmann. Gleichzeitig aber ermöglichten die Algorithmen dahinter eine Blasenbildung, bei der man unliebsame Meinungen einfach ausblenden könne. „Durch die sozialen Medien hat jede Gruppierung, jeder Verein, jede Partei viel mehr die Möglichkeit, selber Meinung zu machen.“

Klare Positionierung gegen Hass und Hetze

Prallen da gegenläufige Ansichten aufeinander, kann sich die Diskussion schnell von der Sachebene entfernen. Bachmann erlebt dies besonders im Umgang mit rechten Parteien und Gruppierungen. „Das ist ein Problem, dem man nur gemeinsam entgegentreten kann“, sagt er und fordert eine klare Positionierung aller demokratischen Parteien.

Solange die Diskussion sachlich bleibt, schätzen die jungen Politiker Facebook, Instagram und Co ob ihrer Möglichkeit zum direkten Dialog. „Social Media bieten ein großes Potenzial für mehr Bürgerbeteiligung“, ist Arne Bachmann überzeugt.

CDU zeigte sich im Umgang mit sozialen Medien eher ungeschickt

Dass der Schuss auch nach hinten losgehen kann, musste die CDU im vergangenen Bundestagswahlkampf am eigenen Leib erfahren. Für Marcel Braun war der Umgang seiner Partei mit dem Video des YouTubers Rezo ein Lehrstück, wie man es nicht machen sollte.

Die CDU habe die Auswirkungen des kritischen Videos klar unterschätzt, so Braun. Er selbst habe daraus gelernt und wolle bei Kritik immer offen und sachlich bleiben. Denn am Ende, fasst Bachmann zusammen, sei es schwer, sich der Bedeutung von Social Media zu entziehen.