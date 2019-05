Alkoholisiert: 42-Jähriger verursacht Autounfall mit drei Verletzten

Anzeige

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagabend auf der Kreisstraße 3579 zwischen den Stutenseer Stadtteilen Friedrichstal und Staffort einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten verursacht. Das teilte die Karlsruher Polizei am Sonntag mit.

Der 42-Jährige fuhr gegen 20:45 Uhr aus Staffort kommend in Richtung Friedrichstal. Kurz vor dem Kreisverkehr in Höhe der Abfahrt zur L560 geriet er laut Mitteilung nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Auto eines 27-Jährigen zusammen. Dieser hatte den Kreisverkehr gerade verlassen.

Drei Verletzte

Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer sowie die 24-jährige Beifahrerin im Wagen des 27 Jahre alten Mannes leicht verletzt. Sie kamen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser in Karlsruhe und Bruchsal.

Ein Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen ergab laut Polizei einen Wert von unter einem Promille; es wurde eine Blutentnahme veranlasst. Zudem behielten die Beamten seinen Führerschein ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro.

BNN