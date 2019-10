Kartenzahlung nicht gefragt: Der Wochenmarkt ist und bleibt analog

Anzeige

Im Jahr 2015 besaßen nach Untersuchungen des Marktforschungsinstituts „Growth from Knowledge“ (GfK) 95 Prozent der Bürger in Deutschland eine Girocard. Ist dieses Zahlungsmittel aber auch überall selbstverständlich in Gebrauch? Die BNN-Mitarbeiter Marianne Lother, Klaus Müller und Nathalie Nees haben sich in den Gemeinden der Hardt und auf dem Wochenmarkt in Pfinztal umgehört.

Von unseren Mitarbeitern Marianne Lother, Klaus Müller und Nathalie Nees

„60 Prozent unserer Zahlungsabläufe werden mittlerweile mit Karte getätigt“ sagt Tanja Benz vom Optikergeschäft Benz in Weingarten, „und die Tendenz ist steigend“. Vor allem unter der jüngeren Kundschaft fänden sich eifrige Kartenzahler, diese zahlten auch Kleinbeträge unter zehn Euro gerne mit Karte.

„Akzeptiert würde Kartenzahlung schon von meiner Kundschaft, aber ich biete es nicht an“, sagt Gisela Rapp, die einen Stand auf dem Blankenlocher Wochenmarkt betreibt. Ihr ist der Aufwand zu groß. Dann brauche sie ein Terminal, müsse jede Verkäuferin einlernen, Gebühren koste es außerdem.

„Mir fehlt das nicht“, sagt Kundin Ruth Engelhardt. Sie habe immer genügend Geld bei sich, denn sie stelle sich von vornherein darauf ein. Auch eine andere Kundin bestätigt, dass sie diese Möglichkeit nicht vermisse. Im Gegenteil, zum persönlichen Kontakt auf dem Markt gehöre auch das Bargeld.

Diana Küntzle, Wirtin im Backhaus Sallenbusch, bietet ebenfalls keine Kartenzahlung an. „Ich habe mir das lang überlegt“, sagt sie, „aber einfach nie eingeführt“. Komme es mal vor, was sehr selten geschehe, dass ein Gast nicht genügend Bargeld bei sich habe, stelle sie eine Rechnung aus, die er dann überweisen könne. Aber, fügt sie hinzu, seit knapp einem Jahr könne bei ihr auch über eine App auf dem Handy bezahlt werden. Das nähmen schon Vereinzelte wahr, auch mit zunehmender Tendenz, aber der ganz große Rest bezahle bar. Das mache auch die Trinkgeld-Abrechnung am einfachsten.

„Rund ein Fünftel“ beziffert Beate Wilhelm, Geschäftsführerin der Metzgerei Kunzmann in Weingarten, den Prozentsatz ihrer Kunden, die mit Karte bezahlen. Freitags und samstags gehe das am meisten, weil dann auch die Kundenfrequenz entsprechend hoch sei.

Eine bestimmte Klientel könne sie nicht ausmachen. Bei den richtig Hochaltrigen eher nicht, aber sonst sei das Bezahlen mit Karte in allen Altersschichten vertreten. Manche würden sie am liebsten noch bei ganz kleinen Beträgen einsetzen, aber sie habe einen Mindestbetrag limitiert. „Kartenzahlung wird bei uns schon länger angeboten und stark nachgefragt“, bestätigt auch Petra Meier vom Gemüsehofladen Meierhof in Staffort.

Nur Bares ist Wahres

Auf dem Pfinztaler Wochenmarkt in Berghausen (jeden Samstag) gilt nur eins: Bares ist Wahres. Nein, mit Karte wird bei uns nicht bezahlt, heißt es einhellig hinter den Marktständen. In drei Jahren sei es vielleicht zweimal vorgekommen, dass jemand mit Karte zahlen wollte, berichtet der Verkäufer am Stand Nesanir, Obst und Gemüse Söllingen.

Ähnlich sieht es am Stand vom Biolandhof Petrik (Berghausen) aus: Der Aufwand wäre zu groß und die Technik müsste halt verlässlich sein. Im Hofladen selbst, das gilt auch für Nesanir, könne schon mit Karte bezahlt werden. Und die Banken verdienten dann mit, ärgert sich hinter seinem Stand der Rosenverkäufer vom Rosenhof Schwanau. Außerdem gehöre es zum Flair eines Marktes, dass mit Bargeld bezahlt werde, meint der Verkäufer am Feinkoststand Eksi – alles analog und greifbar.

Etwas anders sieht es in der Buchhandlung LiteraDur in Berghausen aus. Bar- und Kartenzahlung hielten sich in etwa die Waage, sagt Buchhändlerin Elisabeth Nagel. Ältere Kunden tendierten eher zur Barzahlung. Und ja, jeder Betrag – theoretisch zum Beispiel auch eine Postkarte – könne bargeldlos bezahlt werden. Ihr persönlich sei es aber im Grunde egal, ob die Kunden nun mit Karte oder eben bar zahlen würden.

„Überhaupt kein Thema“ ist das bargeldlose Zahlen auch an den Wochenmarktständen beim „blauen Haus“ in Eggenstein-Leopoldshafen. „Unsere Kunden haben noch nie danach gefragt und wir haben diese Zahlmöglichkeit auch noch nie in Erwägung gezogen“, berichtet Denis Pesch vom Fleisch- und Wurststand aus Remchingen.

Gefühl für Wert des Geldes geht verloren

Andreas Albrecht aus Dettenheim ist einer der Verkäufer am Stand mit frischen Eiern, regionalen Kartoffeln, Gemüse, Fisch und Nudeln. Auch er berichtet, dass seiner Erfahrung nach dies kein Thema auf den dörflichen Wochenmärkten sei. „Unsere Kundschaft – auch viel ältere Leute darunter – haben ihren Einkauf fest im Kopf geplant und das Bargeld dafür dabei“, erläutert Andreas Albrecht. Manche kauften immer dasselbe und hätten dafür das Geld abgezählt in der Tasche.

„Bargeldloses Einkaufen käme für mich überhaupt nicht in Frage“, sagt Karin Geyer am Gemüsestand. Der Zeitaufwand, mit der Geldkarte zu hantieren, ist der Eggensteinerin zu groß. Außerdem „verliert man das Gefühl für den Wert des Geldes dabei.“