Kein Klopapier in Corona-Zeiten? Die Notfall-Station in Weingarten hilft

Anzeige

Hilfe für ganz weltliche Sorgen: Eine Klopapier-Notfallstation hat die christliche Gemeinschaft „Die Mühle“ in Weingarten eingerichtet. Gegen eine Spende können sich Bedürftige in Not eine Rolle holen. „Der Absatz war bisher entspannt“, sagt David Metzger, „vermutlich hat es sich noch nicht im Ort herumgesprochen“.

Bei den leicht beschädigten Weißblechdosen im Hintergrund handelt es sich um Tomatenpüree. Die Dosen sind ebenfalls zu verschenken, denn es handelt sich um die verunfallte Ladung von einem Lastwagen. Der Inhalt ist frisch und unbeschädigt.

Mehr zum Thema: Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick