Kleine Cent-Münzen – abschaffen oder doch lieber behalten?

Die Diskussion um eine mögliche Abschaffung von kleinen Centstücken möchte nicht abebben. Die Einen wollen sie in jedem Fall behalten. Andere wollen sie abschaffen. Wir haben uns im Gebiet der BNN-Hardtausgabe einmal umgehört. Was wollen die Menschen?

Von Rüdiger Homberg

Kleingeld im Geldbeutel oder kein Kramen mehr nach Centstücken an der Supermarktkasse? Es scheint sich wohl doch um einen problematischen Diskussionsgegenstand zu handeln. Wohl weil man nicht so gerne über Geld redet. Man gibt zwar gerne Auskunft zu dem Thema, möchte aber lieber anonym bleiben, den Namen nicht nennen. Und schon gar nicht per Foto in der Zeitung erscheinen.

Eine Frau aus Spöck sprach etwa von einer Sparbüchse in Form des Euro-Zeichens, die auf ihrem Schreibtisch steht. Dorthin wandern die kleinen – und manchmal auch größere – Münzen. Nach ein paar Wochen schickt sie ihren Mann immer wieder mal mit dem Inhalt zum Münzgeld-Automaten ihrer Bank. Das Geld landet dann auf einem Urlaubssparbuch. Mit dessen Inhalt aber dann doch keine Urlaube finanziert werden, wie die Frau verrät. Das bezahlen die beiden aus den laufenden Einnahmen und nutzen das Geld aus dem Sparbuch für andere Anschaffungen. Im Moment sind wieder mal immerhin 75 Euro einzuzahlen. Abgeschafft werden sollten die Kleinmünzen auf keinen Fall.

Die „Roten“ kommen ins Sparschweinchen

Eine andere Dame hat nur noch einen Verwendungszweck für die „Roten“: Sie erfreuen ihre Tochter, die sie ins Sparschweinchen steckt. Abschaffen, meint sie, solle man das Kleinstgeld keineswegs. Denn dann würde ja automatisch alles teurer. Sie glaubt nicht daran, dass die Geschäfte die Preise nach unten anpassen würden. Auch das Beispiel einer Kette, die bei Barzahlung immer nach unten rundet, überzeugt sie nicht. Die Unternehmen würden versteckte Kosten mit Rundung nach oben an die Kundschaft weitergeben.

Davon ist auch ein Mann auf einem Supermarkt-Parkplatz in Linkenheim überzeugt. Er brauche die Kleinmünzen eigentlich nicht. Aber mit den 99-Cent-Preisen würden die Kunden nur veräppelt, weil man eben nicht den gerade einen Cent höheren Preis nennen wolle. Das sei reine Psychologie.

Der Friseurmeister findet die roten Münzen lästig

Nicht öffentlichkeitsscheu ist der Spöcker Friseurmeister Ingo Hofheinz. Er nimmt für sich in Anspruch, in seinem Geschäft die Preise auf zehn Cent genau anzugeben. Die roten Münzen sind für ihn aber dennoch lästig, sagt er, nachdem er gerade seine Tageseinnahmen auf den Cent genau in der Sparkassenfiliale eingezahlt hat.

Angenommen hat das Geld die Sparkassenangestellte Debora Büchle. Sie berichtet, dass man bei ihr wie in den anderen Filialen auch, Kleingeldbeträge einzahlen kann. Wenn’s viele sind, kommen sie in eine Werttüte und wandern in bestimmte Filialen. Dort werden sie gezählt und dann mit dem Tag der Abgabe dem Kundenkonto gutgeschrieben. Früher, so Büchle, habe eine Sparbüchse auf dem Tresen gestanden. Kunden konnten dort ausländische Münzen einwerfen, bei denen sich ein Rücktausch nicht mehr lohnte. Der Erlös ging dann an eine soziale Einrichtung. Aber seit sich allenthalben Kartenzahlung durchsetzt, sei die Büchse weg.

Der Bankdirektor will nicht auf Bargeld verzichten

Für Lutz Boden, Direktor bei der Sparkasse Karlsruhe, wäre die Abschaffung von Ein- und Zweicent-Münzen kein Weltuntergang. Er könnte sich vorstellen, dass man eines Tages aus Kostengründen auf sie verzichtet. Schon beim Fünfer würde er nachdenklich. Und er ist definitiv gegen einen vollständigen Verzicht auf Bargeld. Er gibt zu bedenken, was denn wäre, wenn – aus welchen Gründen auch immer – ein Konto gesperrt würde.