Hoffnung auf eine schnelle Wirkung, Unklarheit, was dabei rumkommt und es sei noch zu früh eine Aussage zu treffen. Das ist die Bandbreite der Reaktionen der Gemeindeverwaltungen im nördlichen Landkreis Karlsruhe auf das angekündigte Konjunkturpaket der Bundesregierung.

Die Große Koalition hat sich auf ein Konjunkturpaket wegen der Corona-Krise verständigt. Neben der Reduzierung der Mehrwertsteuer um drei Prozentpunkte, einer Senkung des ermäßigten Steuersatzes und eines Familienbonus von 300 Euro, sind ebenso Entlastungen für die Kommunen diskutiert worden.

Wenn man in die Gemeindeverwaltungen im Gebiet der BNN-Hardtausgabe hineinhört, schwanken die Aussagen: Unklarheit einerseits, weil man noch nicht abschätzen kann, welche Entlastungen denn kommen, oder Zufriedenheit darüber, dass das Paket ein klares Signal an die Städte und Gemeinden als Konjunkturmotor sei. Eine Zusammenfassung.

Dettenheim sieht sich nur wenig betroffen

„Die Maßnahmen, die angekündigt sind, werden uns wahrscheinlich nur peripher betreffen“, sagt Dettenheims Rechnungsamtsleiter Viktor Schmidt. Der Umfang der Entlastungen sei noch nicht absehbar.

Schmidt geht allerdings von einem Gesamtpaket aus, weil es noch auf Landesebene Entlastungen gebe. Der Gemeindetag, der Dachverband der Kommunen, befinde sich gerade in Verhandlungen mit dem Land Baden-Württemberg über mögliche Entlastungen.

Weingarten will noch keine Wertung abgeben

Wie andere Gemeinden auch ist Weingarten zurückhaltend: Es sei definitiv zu früh, eine Wertung abzugeben. Man könne Stand heute keine Aussage treffen, heißt es von der Öffentlichkeitsarbeit der Weingartener Gemeindeverwaltung.

Pfinztalist ist sich sicher: Corona beschäftigt die Gemeidenden noch mehrere Jahre

„Man kann es noch nicht abschätzen“, so auch der Tenor von Pfinztals Bürgermeisterin Nicola Bodner zum Nutzen des Konjunkturpakets für die Gemeinden. Man habe vom Bund zwar die Zahlen, aber man müsse „schauen, was am Ende dabei rumkommt“.

Das Virus verursache Kosten, die alle nicht in ihren Haushalten eingeplant hätten. In der Gemeinde ermittele man die Kosten und schaue was man am Ende des Tages mit dem Land abrechnen könne. Man werde sich die nächsten ein bis zwei Jahre mit dem Coronavirus intensiv auseinandersetzen müssen.

Graben-Neudorf sieht in Hilfspaket ein „starkes Signal“

Bürgermeister Christian Eheim begrüßt das Konjunkturpaket der Großen Koalition, heißt es in einer Mitteilung an die Badischen Neuesten Nachrichten. „Gerade die angekündigten Investitionszuschüsse des Bundes für Kindertagesstätten, Ganztagsschulen und den Sportstättenbau werden uns helfen.“

Auch dass der Bund nun Steuerausfälle der Kommunen ausgleichen wolle, deutet er als ein „starkes Signal“. Für Eheim ist es wichtig, dass die Städte und Gemeinden ihre Rolle als Konjunkturmotor auch aktiv annehmen. Gerade jetzt müssten die Kommunen langfristig und nachhaltig investieren. Kommunale Investitionen dürften nun nicht etwa zurückgefahren, sondern müssten verstärkt werden.

In der Regel kommen rund 40 Prozent unserer Investitionen im Hochbau wieder bei Firmen aus Graben-Neudorf und dem Landkreis Karlsruhe als Auftrag an. Christian Eheim, Bürgermeister von Graben-Neudorf

„In der Regel kommen rund 40 Prozent unserer Investitionen im Hochbau wieder bei Firmen aus Graben-Neudorf und dem Landkreis Karlsruhe als Auftrag an“, so der Graben-Neudorfer Rathauschef. Das zeige die Bedeutung der Städte und Gemeinden als Auftraggeber, beispielsweise für das heimische Handwerk. Der Bund habe in den zurückliegenden Jahren solide gewirtschaftet und besitze nun die Kraft für das massive Konjunkturprogramm. Von finanzieller Seite sei die Gemeinde schuldenfrei und habe eine hohe Rücklage. Das gebe Kraft für die anstehenden Aufgaben.

Walzbachtaler Bürgermeister verbindet mit dem Konjunkturpaket eine gute und schnelle Wirkung

„Zum einen kann man natürlich noch nicht sagen, welche Hilfestellung das Konjunkturpaket für uns vor Ort mit sich bringt“, sagt der Walzbachtaler Bürgermeister Timur Özcan. Zum anderen sei es aber zu begrüßen, dass die Bundesregierung Familien, Länder und Kommunen stärken werde. Der Walzbachtaler Rathauschef verbindet mit dem Konjunkturpaket eine gute und schnelle Wirkung.

Für Eggenstein-Leopoldshafen ist es für eine Prognose noch zu früh

Um eine präzise Aussage zu treffen, ob das Konjunkturpaket die Probleme der Gemeinden löst, sei es noch zu früh, sagt der stellvertretende Rechnungsamtsleiter der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen, Frank Schnürer. Es brauche Zeit, sich das Konjunkturpaket genau anzuschauen.

Linkenheim-Hochstetten sieht in der Kompensation der Gewerbesteuer die wichtigste Maßnahme

„Grundsätzlich begrüßt es die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten, dass die Städte und Gemeinden als Konjunkturmotor für die deutsche Wirtschaft durch das Konjunkturpaket Anerkennung finden“, sagt der Bürgermeister der Doppelgemeinde, Michael Möslang.

Die Förderprogramme widmeten sich besonders dem Bereich Digitalisierung und Betreuung. Wichtiger sei noch die in Aussicht gestellte Kompensation von Gewerbesteuerverlusten. Die Gemeinden und Städte erhielten so die Möglichkeit, selbst vor Ort zu entscheiden, welche Maßnahme wie angegangen werde. Das führe meist zu den besten Ergebnissen.