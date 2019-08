Autofahrer stirbt nach Unfall auf B35 bei Graben-Neudorf

Anzeige

Nach einem Unfall auf der B35 bei Graben-Neudorf ist am Montagabend ein Mann ums Leben gekommen. Er war mit seinem Auto frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Rund um die Unfallstelle gab es längere Staus.

Gegen 17.15 Uhr waren bei Graben-Neudorf ein Auto und ein Lastwagen im Begegnungsverkehr aufeinander geprallt. Wie es zu dem Unfall kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Autos in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, sagte ein Sprecher der Karlsruher Polizeipräsidiums. Der Fahrer des Lastwagens kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach dem Unfall ist die Strecke immer noch in beide Richtungen voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Graben-Neudorf war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf der B35 aus Richtung Bruchsal und von der Autobahn kommend auf mehreren Kilometern.

Die Polizei rechnet nach Angaben eines Sprechers damit, dass die Sperrung noch einige Zeit dauert. Experten für die Unfallaufnahme sollen den Unfallort noch untersuchen. Danach müssen das Auto und der Lastwagen geborgen werden.

Mehr Informationen gibt es in Kürze an dieser Stelle.

BNN