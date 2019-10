Anzeige

An einer Tankstelle an der B3 in Weingarten ist am Morgen Gas ausgetreten. Die Strecke zwischen Ringstraße und Bruchwaldstraße ist deshalb gesperrt.

„Ein Anlieferer hat gegen 8.30 Uhr den Gasaustritt bemerkt“, teilt Marion Kaiser vom Polizeipräsidium Karlsruhe auf Anfrage mit. Die Polizei bittet den Gefahrenbereich zu meiden. Wie lange die Sperrung anhalten wird, sei noch nicht abzusehen. „Das können wir nicht sagen“, so Kaiser.

Gasaustritt in Tankstelle durch Leck in einer Leitung

Zu dem Gasaustritt war es laut Polizei durch ein Leck an einer Leitung gekommen. Die Feuerwehr Weingarten, die mit einem Großaufgebot anrückte und vorsorglich Schaumrohre und Schlauchleitungen aufbaute, habe die Ventile abgestellt. Gegen 11 Uhr war der Schaden wohl behoben. „Nachdem Messungen keine erhöhten Werte mehr ergeben haben, rückte das Gros der Feuerwehr-Einsatzkräfte ab“, so Florian Herr von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe, der vor Ort in Weingarten war.

Sachverständiger kommt aus Stuttgart

Herr: „Jetzt kommt ein Sachverständiger aus Stuttgart. Er schaut sich das an und muss dann endgültig grünes Licht geben. Bis dahin bleibt die B3 in Weingarten jedenfalls noch gesperrt“.

Weiträumige Umleitung

Gegen 11.30 Uhr war die B3 zwischen der Ringstraße und der Bruchwaldstraße weiter dicht. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet, vor Ort waren Beamte des Polizeireviers Waldstadt, des Postens Weingarten und von der Verkehrspolizei. Später wurde von Mitarbeitern des Bauhofs Absperrungen eingerichtet. So gibt es auf der B3 aus Richtung Karlsruhe ab Grötzingen kein Weiterkommen in Richtung Weingarten. „Die Behinderungen hielten sich aber wohl in Grenzen, von einem riesigen Chaos habe ich jedenfalls nichts mitbekommen“, so Polizeipressesprecher Florian Herr.

Eine Gefahr für Menschen sei von dem ausgetretenen Gas nicht ausgegangen, teilt die Polizei weiter mit.

Dieser Beitrag wird fortlaufend aktualisiert.