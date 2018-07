Live-Ticker: Wer wird Oberbürgermeisterin in Stutensee?

Beim ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl in Stutensee gab es keinen Gewinner. Beim zweiten Wahlgang in Stutensee reicht eine einfache Mehrheit, um die kommenden acht Jahre die Rathausverwaltung der Großen Kreisstadt anzuführen. Es ist ein Duell zweier Frauen: Bettina Meier-Augenstein und Petra Becker. Wir berichten am Sonntag Abend ab 18 Uhr über das Eintreffen der Kandidatinnen, die Wahlbeteiligung und natürlich den Ausgang der Wahl im Live-Ticker: