Netz statt Bühne: Statt Mega-Events organisiert die Agentur dlp-Motive in Jöhlingen jetzt Livestreams

Anzeige

Das beste Geschäftsjahr hätte es für die Event-Agentur dlp-Motive aus Jöhlingen werden sollen. Statt Großveranstaltungen betreuen die Mitarbeiter und Auszubildenden jetzt virtuelle Konzerte und Livestreams. Kritik üben die Firmeninhaber an der Politik.

Von unserem Mitarbeiter Arnd Waidelich

Im Jöhlinger Gewerbegebiet „Grund“ residiert ein Hidden Champion der bundesdeutschen Event-Agenturen. Die dlp-Motive hat seit ihrer Gründung 2007 für unzählige Veranstaltungen die Logistik geliefert. Für den Papst-Besuch in Freiburg beispielsweise war die Firma im Hintergrund zuständig, für die letzten evangelischen Kirchentage. Für viele Konzerte internationaler Stars, für die großen Präsentationen von Porsche oder Mercedes.

Eines der besten Firmenjahre hatten die beiden Chefs Torsten Hagedorn und Mark Liese für 2020 erwartet. Corona hat es zum Gegenteil gemacht, zur absoluten Katastrophe.

Auch interessant: Keine Konzerte wegen Corona: Technikfirmen aus der Region leiden unter Veranstaltungsverbot

Betriebe vermissen verlässliche Angaben von der Politik

„Uns sind komplett alle Aufträge aus dem Live-Entertainment weggebrochen. Uns hat es als erste erwischt“, beschreibt Torsten Hagedorn die schwierige Situation. Damit nicht genug werden die auf Großveranstaltungen spezialisierten Agenturen als einer der letzten wirtschaftlichen Zweige wieder in einen dem Normalstatus vergleichbaren Zustand zurückkehren können.

Eine Milliardenbranche steht kurz vor dem Exitus! Torsten Hagedorn, dlp-Motive

„Eine Milliardenbranche steht kurz vor dem Exitus!“, formuliert Hagedorn drastisch. Ganz besonders vermisst er von der Politik „so schnell es geht“ einigermaßen verlässliche Angaben, wann man bis zu welcher Veranstaltungsgröße planen kann. Als Alternative steht bis jetzt lediglich die Organisation kleinerer virtueller Konzerte zur Verfügung.

Aus der Not geboren: Seán Treacy Band gibt virtuelles Corona-Konzert

Ein solches ging am Samstag in den Firmenräumen in der Grombacher Straße über eine kleine Bühne. Ein ganz spezielles Konzert, das aus der Notwendigkeit geboren wurde, dem Auszubildenden Robin Herrmann die Chance zur Präsentation eines Abschlussprojekts für seine Prüfungen zu bieten. „Von der IHK haben wir nach einigem Beknien die Erlaubnis erhalten, das bei uns durchführen zu dürfen“, freut sich Hagedorn.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

„Und wenn schon Licht und Ton für ein Konzert aufgebaut ist, warum dann nicht wenigstens ein tatsächliches Konzert organisieren, das im Livestream digital übertragen wird?“ fragte sich Alexandra Reuter, die bei dlp-Motive im Hintergrund die Fäden in der Hand hat. Bald erhielt sie die Zusage der Seán Treacy Band als musikalisches Highlight. Den Abend ausklingen ließ DJ Deniz Bilgic mit entspannter Lounge-Musik.

Auch interessant: Karlsruhe untersagt wegen Coronavirus Veranstaltungen in geschlossenen Räumen

Bürgermeister stellt seine Arbeit per Livestream vor

Damit nicht genug, konnte Alexandra Reuter den Walzbachtaler Bürgermeister in das Geschehen einbinden. Timur Özcan war am Samstagabend im „Social Distancing“ vor Ort und stellte im Dialog mit Moderatorin Sophia Herbst seine in Corona-Zeiten veränderte Arbeit vor. In dieser Situation habe sich seine Erfahrungen bei der Polizei in Mannheim nutz bringende einsetzen können, berichtet er. Özcan hatte sehr viel Lob für seine Bürger parat, die sich vorbildlich verhalten würden.

Viele hatten im Vorfeld ein kleines Handyvideo eingeschickt, mit dem sie ihren und den Umgang ihres Nachwuchses mit der Corona-Krise vorstellten. Das Interesse daran war groß. „Wir hatten im Livestream durchschnittlich über die drei Stunden hinweg 500 Besucher. Wir sind total zufrieden“, lautet das Resümee von Alexandra Reuter.