Neudorfer Rosenmontagsumzug: Mehr Fußgruppen und keine Groß-Lkw

Fast verloren wirkende bunte Fußgruppen zwischen eingenebelten Sattelzügen oder großen Lkw mit mehr oder weniger eindeutig erkennbaren närrischen Mottos, dafür aber um so lauter stampfenden Bässen aus Riesenboxen auf den Pritschen – dem will die Neudorfer Karnevalsgesellschaft (NeuKaGe) beim nächsten Rosenmontagsumzug entgegensteuern. „Der Neudorfer Umzug ist bekannt für bunte, farbenfrohe und kreative Kostüme“, sagt Ulla Simianer, Pressereferentin der NeuKaGe, und fügt hinzu: „Wir wollen unseren Umzug für die Zuschauer noch interessanter machen, deshalb gibt es 2019 einige Änderungen.“

Neudorfer Fastnachtsumzug ohne Sattelzüge und Groß-Lkw

Für den Neudorfer Fastnachtsumzug am 4. März kommenden Jahres bedeutet das:

Mehr Fußgruppen.

Damit die Fußgruppen besser zur Geltung kommen, wird die Zahl der Wagengruppen auf 25 begrenzt.

Sattelzüge und Groß-Lkw werden nicht mehr zugelassen.

Es muss Faschingsmusik, also Stimmungsmusik, abgespielt werden.

Maximale Lautstärke 85 dB, Bässe müssen reduziert werden.

Keine „Schlumpeln“ (mit Fell, Vorhang, schwarzgeschminkte Wesen), kein Ruß beziehungsweise keine Trockenfarbe im Gesicht.

Keine Nebelmaschinen.

Vor, während und nach dem Umzug ist keine Nutzung des Neudorfer Festplatzes möglich (der Platz ist wegen des dort errichteten Ausweichquartiers für den Kindergarten St. Josef gesperrt).

Die Umzugswagen müssen sich nach dem Umzugsende sofort auf den Heimweg machen. Der Abbau von Aufbauten kann kurzzeitig am Straßenrand der Aufstellungsstrecke erfolgen.

Der Abschluss des Umzugs mit Bekanntgabe der Prämierungen findet in der Erich-Kästner-Halle statt. Dazu sind alle Umzugsteilnehmer eingeladen.

NeuKaGe: Zurück zu den Wurzeln – mit vielen bunten Fußgruppen

„Es geht darum, das Brauchtum unserer Fastnacht zu erhalten und zu fördern. Zurück zu den Wurzeln, das ist unsere Intention“, erklärt Ulla Simianer. „Dabei wurde das Feedback von Teilnehmern und Zuschauern aufgegriffen. Viele haben gesagt, das ist doch nur noch bum-bum. Wir haben die Erfahrung gemacht, das kommt nicht an“, verdeutlicht Simianer. „Die Fußgruppen, die mit viel Begeisterung und Engagement fantasievolle Kostüme nähen, gehen unter. Und Musikgruppen bedauerten, dass man sie bei dem Gedröhne gar nicht mehr hört.“

Achten streng darauf, dass Vorschriften eingehalten werden

Der rund 60 Nummern (davon zuletzt zwei Drittel Wagen) umfassende Neudorfer Rosenmontagsumzug sei schon immer stark reglementiert gewesen, betont Ehrenzugmarschall Michael Geißler, der 15 Jahre (bis 2013) als Zugmarschall verantwortlich zeichnete. „Das Werfen und Hinterlassen von Papier, Abfallprodukten und Schmutz war und ist verboten. Wir achten streng darauf, dass die Vorschriften eingehalten werden. Das wird im Vorfeld auch nochmal mit Zugmarschall Tim Poppelreiter besprochen“, verdeutlicht Geißler. „Und wir prüfen bei der Aufstellung die Wagen auf Unrat, geben nochmal Hinweise unter anderem zur Lautstärke und zum Jugendschutz.“

Kontrolle durch Elferrat und Ordnungsamt

Außerdem kontrollieren Mitglieder des Elferrates mit dem Ordnungsamt bei der Aufstellung die Wagen sowie Zugmaschinen auf ihre Verkehrssicherheit. Bisher, so der NeuKaGe-Ehrenzugmarschall, habe man das ganz gut auf die Reihe bekommen: „Vergangenes Jahr gab’s ein Fahrzeug, das technisch nicht in Ordnung war und deshalb nicht am Umzug teilnehmen durfte.“

Einer der „soften Umzüge“ in der Region

Und wie steht’s mit dem Thema Alkohol? „Da wurde rund um den Zug und den Begleitveranstaltungen schon immer kontrolliert. Die NeuKaGe hat in Abstimmung mit dem Ordnungsamt Auflagen zum Jugendschutz. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen weder als Umzugsteilnehmer noch als Zuschauer Alkohol konsumieren“, sagt Ulla Simianer. Für einen der „soften Umzüge“ in der Region habe man von den Ordnungskräften schon Lob erhalten, verdeutlicht sie. Allerdings, das weiß auch sie, gebe es zunehmend Gruppen, die mit Fasching nichts zu tun hätten und auf Krawall gebürstet wären.

Sehen mit den Änderungen einem tollen Umzug entgegen

„Wir sehen mit den Neuerungen einem tollen Umzug entgegen. Die Anmeldungen laufen, so Ulla Simianer.“ Die Verantwortlichen der NeuKaGe sind überzeugt, dass sich mit den neuen Regularien in Zukunft wieder mehr Gruppen, die sich die letzten Jahre zurückgezogen haben, zur Umzugsteilnahme entschließen können.

Änderungen auch beim Eggensteiner Narrenumzug

Unschöne Szenen mit Ausschreitungen bei der Abschlussfeier hatte es im Februar nach dem Ende des Eggensteiner Narrenumzugs gegeben. Wegen der Vorfälle auf dem Rathausplatz wurde dort vor kurzem auch ein neues Konzept vorgestellt und vom Gemeinderat gebilligt (die BNN berichteten). So werden unter anderem auswärtige Gruppen mit großen Wagen für den Umzug am Fastnachtsdienstag 2019 nicht mehr nach Eggenstein eingeladen, außerdem werden die Zugangskontrollen verstärkt sowie Schleusen als Zugänge installiert.

