Nukleartechnik statt Weinbau in Jöhlingen

Wo früher Wein gekeltert wurde, geht es künftig um Nukleartechnik. Das Gelände der Jöhlinger WBT Weingesellschaft im Jöhlinger Gewerbegebiet wird künftig von der TS Quadrat GmbH genutzt – Spezialisten für den Rückbau von Atomkraftwerken, wie er gerade in Philippsburg in vollem Gange ist.

Von unserem Mitarbeiter Arnd Waidelich

Mit hochfliegenden Plänen waren die Investoren der Jöhlinger WBT Weingesellschaft GmbH & Co. KG gestartet. Das Weingut Schäfer sollte Walzbachtal in den Status des Weindorfs versetzen. Winzer Thomas Schäfer, mit seinem damaligen Standort in Weingarten unzufrieden, wollte seine Weinbautradition in Jöhlingen fortsetzen und mit Weinen aus dem Jöhlinger „Hasensprung“ ausbauen. Dafür wurde von der WBT ein großzügiges Gebäude ganz nach seinen Bedürfnissen erstellt. Mit der ersten Ernte im Herbst 2014 schien auch ein guter Start zu gelingen. WBT-Gesellschafter Bernd Bechtold war mächtig stolz, „dass wir Jöhlinger jetzt auch endlich ein Weingut haben.“ Doch das Projekt erlitt Mitte dieses Jahres Schiffbruch.

Spezialität: Anlagen für Rückbau-Abfall von Atomkraftwerken

Nach einigen Monaten der Unsicherheit wurden am 1. Oktober neue Nägel mit Köpfen gemacht: Tobias Schreiber, langjähriger Geschäftsführer der Liese GmbH, unterzeichnete einen Mietvertrag. Im April hatten sich er und Frank Liese freundschaftlich getrennt. Die Bereiche Fördertechnik und Nukleartechnik nahm Tobias Schreiber mit in seine Firma. Mit ihm wechselten alle bisher bei der Liese GmbH im Bereich Fördertechnik und Nukleartechnik tätigen Mitarbeiter. In der Nukleartechnik liefert die TS Quadrat GmbH die Anlagen für die Behandlung der anfallenden Abfälle beim Rückbau von Atomkraftwerken.

Strahlenmaterial kommt nicht nach Jöhlingen

Auf die Frage, ob Jöhlingen durch die TS Quadrat GmbH nun stärker strahlt als zuvor, winkt Tobias Schreiber lachend ab: „Diese Frage bekommen wir immer wieder gestellt, die Vorstellungen der Menschen hier sind unglaublich kreativ. Aber nein, die gelben Fässer, die wir zu Testzwecken haben, sind unbelastet, sauber und leer. Weder lagern noch verarbeiten wir nukleare Abfälle in unserer Firma“, betont Tobias Schreiber. In Deutschland, wo die strengsten Strahlenschutz-Auflagen gelten, sei es überhaupt nicht möglich, „auch nur ein kontaminiertes Molekül unerkannt aus den hochüberwachten Sicherheitsbereichen heraus zu bekommen, auch nicht im Rückbau.“

Maschinen verpacken Reststoffe vom Abriss alter Atommeiler

Er selbst sei Gegner des Atomstroms, sagt Tobias Schreiber. Seine Firma beziehe ausschließlich Ökostrom. Mit ihren Anlagen trage TS Quadrat dazu bei, das, was Generationen zuvor entschieden haben, ein Stück weit zu retten, „indem wir dafür sorgen, dass die angefallenen oder beim Rückbau anfallenden Abfälle im ersten Schritt ohne menschliches Risiko sicher behandelt und verpackt werden können.“

„Wir bewegen was“, so Tobias Schreiber und das spiegele sich auch in der Jöhlinger Straße 164 wider. Innerhalb kürzester Zeit wurde die ehemalige Weinproduktionsstätte geräumt und umfunktioniert. Noch ist der Prozess nicht abgeschlossen, aber die Produktion konnte bereits umziehen, der Verwaltungsbereich folgt Mitte November.

Glückliches Ende einer langen Suche

Vergeblich hatte Tobias Schreiber zunächst versucht einen Bauplatz in Walzbachtal zu finden. Das Angebot für einen Platz im neuen Gewerbegebiet „Bäderäcker“ in Wössingen wollte TS Quadrat aber nicht mehr annehmen, weil mit dem Schäferschen Grundstück eine schnellere Lösung möglich wurde. Schreiber rechnet mit Investitionen in Höhe von 250.000 Euro. Ein Verwaltungsgebäude soll dort gebaut werden, wo noch der ehemalige „Besen“ des Weinguts steht.

„Raum für neue Herausforderungen“

Dass er doch so plötzlich eine Lösung für sein Standortproblem fand, noch dazu in seinem Heimatort, damit hatte Tobias Schreiber nach monatelanger erfolgloser Suche nicht mehr gerechnet. „Meine Mitarbeiter und ich sind überglücklich, dass uns die WBT Jöhlinger Weingesellschaft GmbH & Co. KG als Vermieterin die Chance gibt, unsere Wirkungsstätte an diesem Standort zu etablieren“, sagt er. „Wir erfahren eine sehr große Unterstützung durch ihre Gesellschafter und freuen uns darauf, den Standort gemeinsam weiterzuentwickeln“, lobt Tobias Schreiber und sagt: „Hier haben wir Raum für neue Herausforderungen, hier werden wir erfolgreich arbeiten.“