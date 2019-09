Oktoberfest der Piraten beginnt am Freitag in Stutensee-Blankenloch

Anzeige

„Bier“, „Dirndl und Lederhos’n“, „Musik im Festzelt“ sind die gängigsten Assoziationen zum Begriff „Oktoberfest“. Aber das ist für das Oktoberfest der Blankenlocher Piraten viel zu kurz gegriffen. Der viertägige Festmarathon ist weitaus mehr.

Von unserer Mitarbeiterin Marianne Lother

Er hat ein wandelbares Gesicht und jeder Tag präsentiert sich anders. Für die Jugend ist das Fest eine Plattform, um Spaß zu haben. Am besten in der Clique, dafür ist es ideal einen Tisch zu reservieren. Gestylte Frisuren und ein perfektes Dirndl-Outfit ist bei den Mädels ein Muss. Bei den jungen Männern ist das klassische Karohemd Pflicht, wobei die Farbe etwas variieren darf.

Diese Zielgruppe stürmt das Festzelt an mindestens drei Abenden, wenn die bekannten Bands kommen, auf der Bühne ihre eindrucksvolle Show abziehen und das in vierstelliger Besucherzahl gefüllte Zelt zum Kochen bringen. So am Freitag bei den „Wilden Engeln“, am Samstag bei den „Besenkrachern“ und am Montag bei den „Draufgängern“.

„Martinihuber“ zum ersten Mal auf dem Oktoberfest

Einen ganz anderen Stil hat die Musik dann am Sonntagabend. Zum ersten Mal vertreten sind die „Martinihuber“. Die dynamische zwölfköpfige Formation aus Schielberg bei Ettlingen spielt volkstümliche Blasmusik und hat damit 2018 das vom Sender SWR4 veranstaltete „Blechduell“ souverän gewonnen. Das könnte den junggebliebenen Älteren gefallen, denn der Sonntag ist Familientag. Da bietet es sich an, die Küche kalt zu lassen, mit den Kindern zum Essen zu gehen und die Großeltern dazu einzuladen. Denn am Sonntagmittag garantieren Sauerbraten und Semmelknödel bayrische Gemütlichkeit.

Dazu spielt der Blankenlocher Musikverein. Die Knödel gibt es auch mit Schwammerlsoße. Danach – wie an allen Tagen – wartet draußen ein super Vergnügungspark mit typischen Kirmessüßigkeiten und rasanten Fahrgeschäften für Kleine und Große. Wessen Ding das nicht so ist, kann im Zelt Kaffee trinken und ein wunderbares Stück Kuchen verzehren, das ab Samstag täglich frisch gebacken angeboten wird.

Modenschau am Sonntag

Eine weitere Attraktion steigt am Sonntag mit der großen Modenschau. Models präsentieren gediegene Trachtenmode für jedes Alter und jeden Geschmack. Mindestens 20 Auftritte sollen dem Zuschauer Freude bringen. Im Anschluss daran zeigen die jüngeren Garden Highlights aus ihren Tanzprogrammen und faszinieren mit ihrer Gelenkigkeit auch die jüngsten Zuschauer.

Und zum guten Schluss laden die Piraten seit etlichen Jahren jeden Montag eine große Gruppe von Menschen mit Handicap ein, ein echtes Oktoberfest zu erleben, und bewirten sie in ihrem Zelt. Vom Fassanstich am frühen Freitagabend bis zum Kehraus am späten Montagabend soll das Zelt nie leer sein. Es wird immer etwas geboten. Ein Kaffee, ein alkoholfreies Kaltgetränk oder ein Bier sind jederzeit zu haben und ein freundliches Gesicht noch obendrein.