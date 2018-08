Papiermüll in Stutensee stammt aus gestohlenem Container

Anzeige

Zumindest die Herkunft des Papiermülls, der am Mittwoch auf einem Waldparkplatz an der Grabener Allee in Stutensee entdeckt wurde, ist inzwischen geklärt.

Wie die Polizei mitteilt, entdeckten Beamte des Polizeipostens Stutensee dank eines Zeugenhinweises, dass der Abfall aus einem in Weingarten gestohlenen Container stammt.

Der dunkelblaue Abfallcontainer im Wert von rund 4.500 Euro habe zuletzt auf einem Firmengelände in der Werner-von-Siemens-Straße gestanden, heißt es. Zwischen dem 30. Juli und dem 1. August stahlen bislang unbekannte Täter dann den Container – und entsorgten den darin befindlichen Papiermüll offensichtlich in Stutensee.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07244/2347.

(ots/bnn)