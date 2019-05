Angestellte mit Revolver bedroht: Raubüberfall auf Spielothek in Pfinztal

Anzeige

Ein mit einem Revolver bewaffneter und maskierter Räuber hat am Freitag um 21.15 Uhr eine Spielothek in Pfinztal-Söllingen überfallen. Er betrat das Gebäude in der Hauptstraße, ging zielgerichtet auf eine Angestellte zu, bedrohte sie mit der Waffe und verlangte von ihr, eine von ihm mitgebrachte Stofftasche mit Geld zu füllen, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe am Samstag mitteilte.

Der Räuber erbeutete mehrere Hundert Euro und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Salzwiesenstraße. Die Mitarbeiterin der Spielothek blieb laut Mitteilung unverletzt.

Zeugenbeschreibung

Zeugen konnten den Räuber nach offiziellen Angaben wie folgt beschreiben:

männliche Person

circa 20 bis 30 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

athletische Figur

trug einen dunklen Kapuzenpullover, dunkle Jeans, eine dunkle Baseballmütze sowie dunkle Sportschuhe

trug eine dunkle Strumpfhose als Maskierung über dem Kopf

Stofftasche war mit sehr kleinen, rot-weißen Karos bedruckt

sprach Deutsch

Trotz einer laut Mitteilung sofort eingeleiteten, intensiven Fahndung der Polizei konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (0721) 666-5555 zu melden.

