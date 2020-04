Feuer in Mehrfamilienhaus in Pfinztal-Wöschbach

Anzeige

Ein brennendes Sofa hat in der Nacht die Feuerwehr in Pfinztal-Wöschbach auf den Plan gerufen. Laut Angaben der Polizei brannte es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses mit insgesamt sieben Parteien. Ein Mann wurde durch das Feuer verletzt.

Der Brand brach gegen 2.10 Uhr in der Wohnung des Mehrfamilienhauses in Pfinztal-Wöschenbach aus. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Der Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, wurde verletzt.

Wohnung durch das Feuer unbewohnbar

Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers laufen. Die Polizei vermutet aber fahrlässige Brandstiftung an einem Sofa, das in der Wohnung stand. Die Wohnung wurde durch das Feuer unbewohnbar. Alle anderen Menschen konnten nach dem Abschluss des Einsatzes in das Haus zurück. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro.

Einen zweiten größeren Feuerwehreinsatz gab es in der Nacht in Philippsburg. Dort brannte ein Klassenzimmer des Gymnasiums.

bnn/ots