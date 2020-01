Anzeige

Die ärztliche Versorgung auf dem Land ist oft mangelhaft bis besorgniserregend. Die baden-württembergische Landesregierung will mit einer Landarzt-Quote Abhilfe schaffen und eine bestimmte Anzahl Studienplätze an Bewerber vergeben, die sich zehn Jahre als Landarzt in unterversorgten Gebieten verpflichten. Eine Maßnahme, die erst in einigen Jahren Früchte tragen wird – wenn überhaupt.

Was braucht eine funktionierende Gemeinde? Einkaufsmöglichkeiten, ein gut organisiertes Rathaus, einen Arzt – aber gerade an Letzterem fehlt es oftmals im ländlichen Raum. Die Landesregierung hat sich kürzlich auf einen Kompromiss bei der umstrittenen Landarzt-Quote geeinigt: Von 150 neu geschaffenen Medizin-Studienplätzen soll die Hälfte an Bewerber gehen, die sich für zehn Jahre als Landarzt in unterversorgten Gebieten verpflichten. Aber ist das die richtige Lösung?

75 Studienplätze erscheint nicht viel, angesichts zahlloser Gemeinden, die händeringend und mit oft kuriosen Werbemaßnahmen nach einem Landarzt suchen.

Eine Landarzt-Quote ist erst nach vielen Jahren spürbar

An der aktuellen Notlage ändert diese Maßnahme zudem erst einmal gar nichts, denn die ersten Quoten-Ärzte werden in frühestens zwölf Jahren an ihren neuen Wirkungsstätten „zwangsverpflichtet“. Ob Mediziner, die nur wegen des Kampfs um einen der begehrten Studienplätze aufs Land gehen, für ihre Tätigkeit brennen, darf bezweifelt werden. Gerade diese Leidenschaft für den Beruf braucht aber, wer für die medizinische Versorgung einer ganzen Gemeinde zuständig sein will.

Von einer besseren Versorgung mit Landärzten profitieren am Ende aber alle, nicht nur die ältere Bevölkerung. Gerade für junge, gut ausgebildete Menschen sind Schulen und Verkehrsanbindung, aber eben auch der Zugang zu Ärzten ausschlaggebend bei der Wahl ihrer neuen Heimat.

Nicht nur Senioren brauchen einen verlässlichen Hausarzt, auch Familien. So mancher Jung-Mediziner ist am Ende vielleicht sogar positiv überrascht vom Landleben und bleibt dauerhaft.

Eine Chance für andere Bewerber?

Nicht zuletzt Schüler ohne Einser-Abitur könnten angesichts des ausufernden Numerus clausus an den großen Universitäten von einer Quote profitieren. Am Ende ist es vielleicht deren einzige Chance, (Land-)Arzt zu werden. Ein Beruf, für den man wahrlich brennen muss.