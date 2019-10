Viele Rathäuser kämpfen um Personal

Anzeige

Ein Blick in die Stellenanzeigen der BNN-Samstagsausgaben macht es deutlich: Die Rathäuser haben jede Menge Stühle zu besetzen. Mindestens zwei Ausschreibungen auf jeder Seite stammen aus der Feder einer Verwaltung. Der Personalmangel im öffentlichen Sektor – eine Studie ergab, dass bis 2030 730 000 Fachkräfte fehlen werden – macht sich auch in Linkenheim-Hochstetten, Stutensee oder Weingarten bemerkbar.

Hochschulen bilden zu wenig Nachwuchs aus

„Die Hochschulen für öffentliche Verwaltung in Kehl und Ludwigsburg bilden jährlich rund 500 Studierende für den gehobenen Dienst aus. Das reicht einfach nicht aus, um der demografischen Entwicklung und der Pensionswelle wirksam entgegenzutreten“, heißt es aus dem Rathaus in Linkenheim-Hochstetten.

Es mangelt aber längst nicht nur an Verwaltungsfachkräften: „Vor allem in den Bereichen der IT- sowie im Sozial- und Erziehungsbereich haben die Bewerberzahlen in den vergangenen Jahren spürbar abgenommen“, sagt Lukas Lang von der Stadtverwaltung Stutensee.

Die Führungskräfte machen uns Schwierigkeiten

Doch nicht nur, dass die Gemeinden weniger Zuschriften auf ihre Ausschreibungen bekommen. Immer häufiger gelingt es ihnen gar nicht, eine Stelle rasch zu besetzen. „Es sind vor allem die Führungskräfte, die uns Schwierigkeiten machen“, berichtet Thomas Bott, Personalchef im Rathaus Eggenstein-Leopoldshafen. „Auf die Ausschreibungen für zwei Sachgebiets- und einen Fachbereichsleiter haben wir zuletzt überhaupt keine Zuschriften bekommen. Ich finde zum Beispiel keine Ingenieure.“

Ausschreibungen müssen mehr Berufsgruppen ansprechen

Noch prekärer ist die Situation in Linkenheim-Hochstetten. Dort, so teilt das Rathaus mit, sind derzeit sieben Stellen von der Geschäftsstelle Gemeinderat über die Schulsekretärin bis hin zum stellvertretenden Bauamtsleiter unbesetzt. Und das, obwohl sich die Verwaltung redlich bemüht, Bewerber anzulocken. Genau wie Thomas Bott und sein Team ist auch das Rathaus Linkenheim-Hochstetten dazu übergegangen, sehr viel breiter auszuschreiben als das noch vor einigen Jahren üblich war. „Wir bemühen uns um konkrete Angaben und verweisen auf attraktive Rahmenbedingungen wie die leistungsorientierte Bezahlung nach Tarif“, heißt es. Auch die modernen Arbeitsplätze, die Möglichkeit, Homeoffice zu machen oder der alljährliche Team-Tag würden in den Anzeigen erwähnt.

Rathaus Stutensee lockt mit Flexibilität

Die Stadt Stutensee setzt auf flexible Arbeitsplatzkonzepte, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf garantieren sollen. Dazu zählen neben städtischen Betreuungsangeboten und klassischen Teilzeitmodellen auch das sogenannte Job-Sharing oder verschiedene Telearbeitsplatzkonzepte.

Zahl der Quereinsteiger steigt

Dass die Gemeinden ihre Stellen breiter ausschreiben, führt zwangsläufig dazu, dass die Zahl der Quereinsteiger in den Verwaltungen steigt. Auf Personen, die eine „fachähnliche Ausbildung haben“ zu setzen, habe durchaus Vor- und Nachteile, sagt Claudia Geißler-Spohrer vom Personalamt der Gemeinde Weingarten. „Weil den Neuen das Verwaltungswissen fehlt, ist der Ausbildungs- und Weiterbildungsaufwand größer“, sagt die Personalerin. „Aber Kollegen aus der freien Wirtschaft bringen auch immer viel Flexibilität, hohe Motivation und gutes Methodenwissen mit“, schildert Geißler-Spohrer ihre Erfahrungen.