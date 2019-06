Im Bereich Burgstraße: B3 in Weingarten wird halbseitig gesperrt

Anzeige

Der Umbau der Abwasser- und Trinkwasserleitung im Bereich der Kreuzung mit der Bundesstraße 3 wird auf der Baustelle Burgstraße in Weingarten wesentlich umfangreicher als geplant ausgeführt werden. Ursache hierfür ist ein Revisionsschacht, in dem die Armaturen der Trinkwasserleitung eingebaut sind. Die B3 wird dann halbseitig gesperrt, der Verkehr per Ampel geregelt. Los gehen sollen die Arbeiten nach dem Weingartener Straßenfest (12. bis 14. Juli).

Von Marianne Lother

Die Lage mitten im Kreuzungsbereich mache erforderliche Revisionsarbeiten durch das hohe Verkehrsaufkommen nahezu unmöglich, außerdem entspreche das Schachtbauwerk nach Einschätzung des Wassermeisters der Gemeinde nicht mehr auf dem Stand der Technik, berichtete der Fachbereichsleiter Tiefbau, Gerd Weinbrecht, dem Gemeinderat. Darum soll das Schachtbauwerk abgebrochen und ein zeitgemäßes Schieberkreuz östlich, in Richtung Steigweg versetzt, eingebaut werden.

Mehrkosten von 100000 Euro

Durch diesen erhöhten Arbeitsumfang soll die Leitungserneuerung nun in sechs Arbeitsphasen vollzogen werden. Die Mehrkosten für die kleinteilige und aufwändige Arbeit betragen rund 100000 Euro. Diese Summe sollte der Gemeinderat überplanmäßig genehmigen. Dazu kam zunächst Widerspruch seitens der WBB auf. Timo Martin monierte, die Vorlage sei zu spät zur Kenntnis gebracht worden, sodass eine Abstimmung in der Fraktion nicht mehr möglich gewesen sei.

Regierungspräsidium genehmigt keine Vollsperrung

Weingartens Bürgermeister Eric Bänziger erklärte diesen Umstand damit, dass die Genehmigung für diesen Eingriff durch das Regierungspräsidium erst am selben Tag im Rathaus eingetroffen sei. Für die Arbeiten sei eigentlich eine Vollsperrung der Bundesstraße erforderlich. Diese Sperrung hätte eine Zeitersparnis von zwei bis drei Wochen gebracht, was aber dem Regierungspräsidium nicht lang genug erschien, um die Bundesstraße zu sperren.

Baustellenampeln auf der B3

Dementsprechend wurde keine Vollsperrung genehmigt, die Arbeiten werden stattdessen unter halbseitiger Sperrung der B3 vorgenommen. Außerdem sei die Firma jetzt zugange und mit einer Verschiebung der Arbeiten sei nichts gewonnen. Die Preise würden nicht sinken und es entstünden Kosten für eine neue Baustelleneinrichtung. Damit war das Gremium überzeugt, nicht jedoch von der Notwendigkeit der Sache selbst.

Asbestzementteile kommen raus

Nur „schwer zugänglich“ sei kein Argument für diese hohe Ausgabe, beharrte Martin. Erst der nachdrückliche Hinweis auf die Notwendigkeit, die alten Asbestzementbauteile auszutauschen – „Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel“, sagte Bürgermeister Bänziger – sorgte dafür, dass die überplanmäßige Ausgabe schließlich doch einstimmige Zustimmung fand.

Höhere Baukosten, steigende Gebühren

Beginnen werden die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich nach dem Straßenfest. Die Mehrausgaben fließen in die Gebührenkalkulationen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ein und führen zu entsprechenden Gebührensteigerungen in den Folgejahren.

Arbeiten auf der B3 beginnen Mitte Juli

Momentan arbeite die Baufirma mit Hochdruck an der Kreuzung „Burgstraße/Breitwiesenweg“, um die Tiefbauarbeiten in diesem Bereich fertigzustellen, berichtete Weinbrecht. Dann werde die Straßendecke provisorisch verschlossen, damit die Burgstraße über das Wochenende 12. bis 14. Juli als Umleitungsstrecke für die während des Straßenfests gesperrte Bundesstraße dienen könne. Danach dann wird im Bereich Burgstraße auf der B3 dann gebaggert und gebaut.