Sabine Baumgärtner aus Stutensee gründet Mario-Herlan-Stiftungsfonds

Sabine Baumgärtner aus Stutensee hat die Mario-Herlan-Stiftungsfonds gegründet. Als ihr Neffe vor einem Jahr auf der Palliativstation in der St. Marien-Klinik an den Folgen eines Bauchfellkrebses starb, war ihr klar, dass sie etwas machen möchte.

„Mir war von Anfang an klar, dass ich etwas machen möchte. Ich wollte das Andenken und den Namen meines Neffen am Leben erhalten“, sagt Sabine Baumgärtner. Ihr Neffe Mario Herlan starb vor einem Jahr, genau am 18. Oktober 2018, auf der Palliativstation in der St. Marien-Klinik, an den Folgen eines Bauchfellkrebses.

„Wir hatten immer eine enge Bindung. Er war auch mein Patenkind“, erzählt sie. Baumgärtners Idee war es, eine Stiftung ins Leben zu rufen, die im Namen ihres Neffen wirken sollte. „Das Kapital und die Erlöse aus dieser Stiftung sollen den Menschen zugute kommen, die ebenfalls an dieser Krankheit leiden“, erklärt Baumgärtner, die, ebenso wie ihr Neffe, aus Stutensee kommt.

Stiftung soll Namen ihres Neffen wirken

Da Baumgärtner seit vielen Jahren bei der Sparkasse arbeitet, kennt sie die Sparkassen-Stiftung „Gutes Tun“, unter deren Dach aktuell mehr als 20 Stiftungsfonds angesiedelt sind. „Möchte jemand eine Stiftung ins Leben rufen, ist mindestens ein Kapitalstock von 250.000 Euro nötig“, erklärt Lutz Boden, Vorstandsmitglied der Stiftung.

„Mit unserem Stiftungsnetzwerk wollen wir jenen Menschen, die weniger Kapital zur Verfügung haben, die Möglichkeit geben, einen sogenannten Stiftungsfonds zu gründen“, sagt er. Stiftungsfondsgründer haben die Möglichkeit, zwischen 13 verschiedenen Stiftungszwecken zu wählen: Die Förderzwecke reichen von Forschung, Bildung und Kultur bis hin zur Jugend- und Altenhilfe.

„Unsere Aufgabe ist es, den Stiftern die Gründung zu erleichtern, Gremien, wie sie bei einer Stiftung nötig sind, müssen beim Stiftungsfonds nicht eingerichtet werden“, erklärt Boden. Im Falle des „Mario Herlan Stiftungsfonds“ wird das Geld für die medizinische Versorgung von Krebspatienten an den ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe verwendet.

Zustiftungen sind jederzeit möglich

Da es sich um einen sogenannten Verbrauchsstiftungsfonds handelt, der über 25 Jahre läuft, wird pro Jahr ein Fünfundzwanzigstel aus dem Kapital- und Ertragsstock an die Klinik ausbezahlt. Sabine Baumgärtner und ihre Familie, die das Geld für den Stiftungsfonds zur Verfügung stellen, möchten keine Angaben über dessen Höhe machen. Es können jedoch jederzeit sogenannte Zustiftungen und Spenden gemacht werden, sodass sich der Kapitalstock des Stiftungsfonds erhöht.

„Dadurch erhöht sich natürlich auch der jährlich ausgezahlte Betrag an die Kliniken“, so Boden. Verwendet wird das Geld an der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, wo auch Mario Herlan behandelt wurde. „Wir wollen damit eine spezielle Behandlungsmethode finanzieren, die bis jetzt nicht vollständig von den Krankenkassen übernommen wird“, erklärt Klinikdirektor Oliver Drognitz und meint damit das sogenannte Hipec-Verfahren.

Erträge gehen an ViDia-Kliniken

„Ein Bauchfellkrebs entsteht überwiegend durch Metastasen anderer Krebsgeschwüre und bedeutet somit meistens eine bereits weit fortgeschrittene Krebserkrankung, die Heilungschancen sind sehr gering“, sagt Drognitz. Um die Lebensqualität zu verbessern und die Lebenserwartung der betroffenen Patienten zu erhöhen, wird an den ViDia-Kliniken das Hipec-Verfahren angeboten.

Dabei werden zunächst während einer sogenannten zytoreduktiven Chirurgie alle sichtbaren Tumorzellnester operativ aus dem Bauchraum entfernt. Anschließend wird mit Hilfe einer Pumpe der Bauchraum mit einer angewärmten Chemotherapielösung gespült. „Damit wollen wir auch die verbliebenen mikroskopischen Tumorreste abtöten“, so Drognitz.

Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 20.000 Menschen an Bauchfellkrebs. „An den ViDia-Kliniken werden jährlich etwa sechs Menschen aufgrund dieses Krankheitsbildes behandelt“, sagt Drognitz und fügt hinzu, dass auch immer öfter sehr junge Menschen betroffen seien. „Uns geht es darum, dass die Krebspatienten die beste Behandlung bekommen“, versichert Baumgärtner. So soll an diesem Freitag, am ersten Todestag von Mario Herlan, auch erstmals Geld aus dem Stiftungsfonds an die Klinik fließen.