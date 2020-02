„Sabine“-Folgen verhindern Spaziergänge durch die Moorlandschaft in Weingarten

Anzeige

Das Weingartener Moor lockt immer wieder Besucher an, die einen Spaziergang auf den extra dafür angelegten Holzstegen machen wollen. Seit dem Sturmtief „Sabine“ ist das allerdings nicht mehr möglich. Was die Gemeindeverwaltung dagegen tun will.

Es hat etwas Unheimliches, Mystisches, gleichzeitig etwas Urzeitliches – das Weingartener Moor. Und wer mit der Stadtbahn von Bruchsal Richtung Durlach unterwegs ist, bemerkt plötzlich kurz nach dem Haltepunkt Weingarten eine düstere Naturlandschaft links und rechts der Bahngleise. Den Kick, das Moor hautnah zu erleben, geben sich vor allem an den Wochenenden ganze Familien, ältere Wanderer und naturinteressierte Jugendliche.

Auch interessant: Straßensperrung in Weingarten sorgt für verärgerte Pendler und totgefahrene Tiere

Vom kleinen Parkplatz an der B3 weist ein altes Holzschild den Weg in den Wald. Läuft man anfangs noch auf normalen Waldwegen, vorbei an umgestürzten Bäumen mit massenweise Mistelzweigen, ändert sich das nach einigen Hundert Metern: Ein Holzsteg, breit genug, dass sich zwei Entgegenkommenden ausweichen können, führt durch die sumpfigen Gefilde bei Weingarten.

Der Steg wurde vor einigen Jahren im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe und in enger Abstimmung mit Revierförster Michael Schmitt (Weingarten) errichtet und zwischenzeitlich saniert. Er sei notwendig gewesen, so eine Sprecherin der Behörde, weil die Moorflächen „sensibel und hochbedroht“ seien.

Umgestürzte Bäume versperren derzeit den Weg

Schließlich umfasst das im Oktober 1940 ausgewiesene Naturschutzgebiet (NSG) Weingartener Moor – Bruchwald Grötzingen auf einer Fläche von rund 260 Hektar Niedermoore, Sumpfgebiete, kleine Seen sowie den Bruchwald an den äußeren Rändern. Die einzigartige Landschaft bietet vielen, mittlerweile stark bedrohten Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Gerade für Arten, die an feuchte Lebensräume gebunden sind, bietet das Naturschutzgebiet noch Rückzugsräume.

Seit den Stürmen der vergangenen Tage mit teils orkanartigen Böen ist die Freude der Naturfreunde allerdings getrübt: Umgestürzte Bäume versperren den Weg, etwa bei der Beobachtungshütte. Wie Patrick Nagel, stellvertretender Leiter des Bereichs Bürgerservice der Gemeinde Weingarten, auf BNN-Nachfrage mitteilt, würden die Hindernisse auf dem Steg in den nächsten Tagen fachgerecht beseitigt.

Dann bietet sich den Besuchern wieder die Möglichkeit, die sich am Moorsee tummelnden rund 20 Libellen-Arten zu beobachten, darunter mit der Becher- und der Pokal-Azurjungfer, der Westlichen Keiljungfer, der Kleinen Königslibelle, der Herbst-Mosaikjungfer und dem Kleinen Granatauge auch gefährdete Arten.

Zudem gehören Heuschrecken wie die Langflügelige Schwertschrecke, die Säbeldornschrecke und das Grüne Heupferd, Schmetterlinge wie der Kleine Schillerfalter und Käfer wie der seltene Hirschkäfer ebenfalls zur artenreichen Insektenfauna des Gebietes.

Salamander und seltene Springfrösche

Einen besonderen Wert besitzt das Naturschutzgebiet zudem wegen seiner großen Amphibienvorkommen (Frösche, Kröten, Unken, Molche und Salamander). Deren Bestände sind nicht nur in der Rheinebene, sondern fast überall im Bundesgebiet in den vergangenen Jahrzehnten katastrophal eingebrochen, teilt das Umweltministerium mit.

Waren in den 1960er Jahre im Frühjahr noch Millionen Frösche, Kröten, Unken und Molche bei den Amphibienwanderungen unterwegs, sind mittlerweile viele Arten in der Region sehr selten geworden. In der Umgebung um das Moor in Weingarten ist noch ein Rest des einstigen Amphibienreichtums erhalten geblieben. Nirgendwo in der Region leben beispielsweise so viele der seltenen Springfrösche wie hier. Die Population gehört zu den größten in ganz Südwestdeutschland.