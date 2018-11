Schatz im Untergrund

Anzeige

Schlummert im Boden nördlich von Karlsruhe ein Schatz? Wie aus den Gemeinderatsvorlagen verschiedener Gemeinden hervorgeht, hat die Deutsche Erdwärme GmbH mit Sitz in Karlsruhe beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg beantragt, im sogenannten Erlaubnisfeld „Erlich“ nach Erdwärme, Sole und Lithium suchen zu dürfen. Vor allem das Wort Lithium lässt aufhorchen. Denn mit dem Fortschritt der Elektromobilität ist der Wert dieses Leichtmetalls, das in großen Mengen in den Batterien der E-Autos verbaut ist, deutlich gestiegen.

Deutsche Erdwärme GmbH sichert sich Flächen

Das Gebiet „Erlich“ berührt Flächen der Gemeinden Bruchsal, Dettenheim, Eggenstein-Leopoldshafen, Graben-Neudorf, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, Linkenheim-Hochstetten, Philippsburg, Stutensee, Waghäusel und Weingarten. Dass der Oberrheingraben perfekte Bedingungen für die geothermische Energiegewinnung bietet, ist lange bekannt. Und die Deutsche Erdwärme ist ganz offensichtlich dabei, sich die Flächen rund um Karlsruhe zu sichern. „Erlich“ ist bereits das dritte Gebiet. Das Unternehmen betreibt schon das Erlaubnisfeld „Karlsruhe Süd“ bis nach Ettlingen und hat im Oktober die Genehmigung für „Römerbad“ rund um Rastatt erhalten.

Erdwärmevorkommen „sehr wahrscheinlich“

Dass man auch in dem 65 Quadratkilometer großen Gebiet im Norden Karlsruhes auf Erdwärme stoßen wird, da ist sich das Unternehmen weitgehend sicher. In unmittelbarer Nachbarschaft, in Bruchsal, betreibt die EnBW das erste Geothermiekraftwerk Baden-Württembergs. „Und linksrheinisch, vor allem auf der französischen Seite, gibt es bereits sehr viel mehr Geothermieaktivitäten als hier. Daher wissen wir, dass schon in 4 000 Metern Tiefe Temperaturen von 160 bis 180 Grad gemessen werden. In der Geothermie ist das nicht besonders tief“, sagt Manfred Dittmer, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der Deutschen Erdwärme.

Franzosen haben Lithium gefunden

Die Erfahrungen französischer und pfälzischer Kollegen sind es auch, die die Deutsche Erdwärme auf Lithium hoffen lassen. Lithium im Landkreis Karlsruhe? Bisher war bekannt, dass die größten Ressourcen des Leichtmetalls in den Salzseen Boliviens, Chiles und Argentiniens lagern, auch die USA, China, Kanada und Kongo verfügen über mehrere Millionen Tonnen Lithium. Mit dem Fortschritt der Elektromobilität aber hat der Stoff einen neuen Stellenwert erlangt. Batterien auf Lithium-Ionen-Basis gelten als das Nonplusultra. Der Preis für Lithium hat sich in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt – auf 15 000 Dollar pro Tonne.

Abbaumethode muss noch erfunden werden

Also nimmt die Branche auch Europa und Deutschland als Abbauland ins Visier. Im Erzgebirge soll ab 2021 Lithium im Wert von sechs Milliarden US-Dollar aus einem Stollen geschlagen werden. Dort schlummert das Lithium im Erz. Jetzt also der Landkreis Karlsruhe. „Wir müssten das Lithium aus dem Thermalwasser gewinnen. Dafür gibt es bisher aber noch gar kein Verfahren“, sagt Manfred Dittmer.

Bohrungen sind noch kein Thema

Bis es rund um Dettenheim und Graben-Neudorf zu Bohrungen kommen könnte, wird aber ohnehin noch Zeit ins Land gehen. Dafür bedarf es bergrechtlicher Genehmigungen, die auch die Beteiligung der breiten Bevölkerung voraussetzt. Aktuell hat die Deutsche Erdwärme lediglich eine sogenannte Aufsuchungserlaubnis beantragt, die ihr das exklusive Recht sichern soll, im Gebiet „Erlich“ nach den Erdschätzen zu suchen. Bohrungen sind in diesem Stadium noch kein Thema.

Suche am Schreibtisch

„Die Suche fände zunächst am Schreibtisch statt“, sagt Manfred Dittmer. „Um Rückschlüsse auf ein mögliches Erdwärmevorkommen schließen zu können, nutzen wir 3-D-Seismik-Messungen, die aus der Mineralölindustrie vorliegen und die wir zu diesem Zweck kaufen“, so Dittmer. Grundwasserproben können außerdem auf aufsteigendes Thermalwasser, also Wasser mit hoher Temperatur, hinweisen. Nicht zuletzt werden die Schutzgebiete kartiert und Infrastruktureinrichtungen wie Stromleitungen, Wasserleitungen, Abwasserkanäle und Pipelines erfasst.

Gemeinden machen Standpunkte klar

„Wir würden uns freuen, wenn die Landesbergdirektion ihr Okay noch in diesem Jahr gibt“, sagt Manfred Dittmer. Um zu einer Entscheidung kommen zu können, hat die Behörde die Gemeindeverwaltungen und das Landratsamt um Stellungnahmen zum Sachverhalt gebeten. Die meisten Gemeinden zeigen sich im jetzigen Stadium noch recht entspannt, die Erlaubnis wird wohl kommen. Der Tenor der Gemeinden: Der Oberrheingraben ist gut für die Gewinnung von Erdwärme geeignet, es liegt nahe, diese regenerative Energiequelle zu erschließen. Dennoch bitten Landratsamt und Kommunen darum, auch weiterhin frühzeitig ins Verfahren eingebunden zu werden, und verweisen darauf, dass kommunale Schutzgüter von einer möglichen Bohrung nicht beeinträchtigt werden dürfen. Dettenheim beispielsweise hat auf das Wasserschutzgebiet Dettenheim und bestehende FFH-Gebiete hingewiesen, Linkenheim-Hochstetten nennt die Trinkwasserversorgung und die Seismizität.

Niemand will ein neues Staufen

Die Angst, dass Bohrungen zu Erdbeben oder Geländebewegungen führen, ist da. Der Gemeinderat von Stutensee hat sich gar gegen das Vorhaben ausgesprochen. Man befürchtet Zwischenfälle, wie sie es in der Pfalz gegeben hat: Rund um die Kraftwerke in Landau und Insheim war es 2009 und 2013 zu kleineren Beben und Geländeabsenkungen gekommen. Auch Dettenheims Bürgermeisterin Ute Göbelbecker stellt klar: ein neues „Staufen“ wolle niemand vor der Haustüre haben. In der Breisgau-Gemeinde, wo 2007 insgesamt sieben Mal gebohrt wurde, entstehen noch immer Risse in den Wänden und Decken der Häuser. Manfred Dittmer versucht, die Sorgen zu nehmen: Die Branche habe aus den Fehlern der vergangenen Jahre gelernt, sagt er.

Geothermie

Ein Geothermiekraftwerk wandelt Wärme in elektrischen Strom um. Dafür wird Wasser in Leitungen durch ein unterirdisches Wärmereservoir geführt. Wo es vorhanden ist, zum Beispiel im Untergrund des Bruchsaler Geothermiekraftwerkes, wird direkt heißes Tiefenwasser gefördert.

Wieder an der Oberfläche, treibt die erhitzte Flüssigkeit (Wasser oder eine bei mindestens 80 Grad Celsius verdampfende organische Flüssigkeit) eine Dampfturbine an, die über einen Generator Strom produziert. Anschließend wird das abgekühlte Wasser erneut durch das Wärmereservoir geleitet, der Kreislauf schließt sich.

Kraftwerk Bruchsal

Das Geothermiekraftwerk der EnBW in Bruchsal ist Baden-Württembergs erstes Werk. Es ist 2009 in Betrieb gegangen, hat aber eine deutlich längere Geschichte. In den 80er-Jahren riefen die Europäische Union, der Bund, das Land Baden-Württemberg und die Energie- und Wasserversorgung Bruchsal ein gemeinsames Geothermieprojekt ins Leben. Es erfolgten erste Bohrungen, die Investitionskosten beliefen sich auf 8,1 Millionen Euro. Im Jahr 1987 wurde das Projekt wegen geringer wirtschaftlicher Erfolgsaussichten stillgelegt und erst 2001, nach Inkrafttreten des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG), wieder aufgenommen.