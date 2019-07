Anzeige

In Graben-Neudorf ist am Dienstagvormittag ein großes Feuer ausgebrochen. Laut ersten Informationen der Polizei brennt seit etwa 11.30 Uhr eine Scheune mit angrenzenden Wohnhäusern in der Sofienstraße.

Auf ersten Fotos und privaten Videoaufnahmen ist eine große, schwarze Rauchwolke zu sehen, die über den Häusern aufsteigt. Der Einsatz läuft aktuell.

Den Ausmaß des Feuers zeigt dieses private Video eines Facebook-Nutzers:

Weitere Informationen folgen.