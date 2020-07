Wie ein Besuch im Grabener Freibad nach dem Corona-Shutdown abläuft

Anzeige

Bevor die Besucher ins kühle Nass des Grabener Freibads springen dürfen, müssen sie erst mal ihr Mobiltelefon zücken: „Ohne vorherige Online-Buchung geht gar nichts“, erklärt Dirk Stichnoth, einer der beiden Kassenmitarbeiter der Einrichtung. Als Service bietet das Bad betagten Besuchern an, Eintrittskarten im Vorverkauf zu erwerben – allerdings erst für die folgenden Tage.

Wer spontan ins Freibad möchte, kann das in Zeiten von Corona knicken. Das muss auch das junge Pärchen aus Hambrücken erfahren, das an diesem heißen Nachmittag nach einer Erfrischung im Nass suchte. „Schade, aber dann ist das eben so“, so die Reaktion der Beiden.

Für Guido Blümle, einen der beiden Schwimmmeister, die in Graben seit über drei Jahrzehnten für „unser Bad“ zuständig sind, auch eine neue Erfahrung. „Früher sind die Leute an heißen Tagen einfach gekommen, heute braucht es eine vorherige Anmeldung für den nächsten Tag.“

Seit gut drei Wochen läuft der Betrieb im einzigen Freibad der Hardt-Region wieder – allerdings mit erheblichen Einschränkungen für die Badegäste: Neben der erwähnten Vorbuchung sind im Eingangsbereich Masken erwünscht und die Bade-Zeiten verkürzt: Es gibt zwei Schichten, von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. In der Stunde dazwischen müssen alle Badegäste das Freibad verlassen, denn dann wird gereinigt und desinfiziert, erzählt der 53-Jährige.

Ich freue mich so, dass das Bad wieder offen hat und bin schon das dritte Mal in dieser Woche da. Christiane Hoffmeister, Hobby-Schwimmerin aus Graben

„Wir desinfizieren alle Bereiche, wo jemand hinlangen könnte“. Die Landesverordnung sieht vor, dass im Nichtschwimmerbecken vier Quadratmeter pro Badegast veranschlagt werden müssen – das bedeutet in Graben 75 Personen maximal im Becken. Im Schwimmerbecken sind es gar zehn Quadratmeter pro Gast – heißt: maximal 35 Badende.

Zu denen, die an diesem Nachmittag im fast leeren 25-Meter-Becken ihre Runden ziehen, zählt Christiane Hoffmeister. „Ich freue mich so, dass das Bad wieder offen hat und bin schon das dritte Mal in dieser Woche da“, berichtet die Hobby-Schwimmerin aus Graben. „Hier kann ich in Ruhe meine Bahnen ziehen – heute waren es 80.“

Maximal 300 Besucher dürfen pro Schicht ins Bad – macht maximal 600 am Tag. „Wir hatten schon Wochenenden mit 2.800 Besuchern am Tag“, erzählt Schwimmmeister Blümle. Das Gelände, rund 1,9 Hektar gepflegte Rasenfläche mit schattenspendenden Bäumen, würde denn auch locker mehr Besucher fassen, doch bei 300 sei die Abstandsreglung großzügig gewahrt. „Da legen wir großen Wert drauf“, so Blümle.

Besucher sind sehr diszipliniert

Um grundsätzlich zu gewährleisten, dass die Hygiene- und Abstandsgebote eingehalten werden, haben Blümle und sein Team überall Tafeln aufgestellt und Schilder aufgehängt. Zudem werden Einbahnwege ausgewiesen, einige Zugänge mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, der Schließfach- und Duschtrakt komplett geschlossen. Lediglich drei Umkleidekabinen stehen den Besuchern zur Verfügung – und die Toiletten dürfen nur einzeln genutzt werden. „Da gibt es immer Schlangen, aber ich muss sagen: Die Leute sind sehr diszipliniert“, lobt der Badchef.

Was ihn und vor allem Familien traurig stimmt, ist die behördlich angeordnete Schließung des Spaß- und Spielbeckens. Auch die Plätze rund um den Kiosk müssen leer bleiben. Der Kiosk selbst lockt die Kleinen mit Pommes und Eis, was immerhin den ein oder anderen über die fehlende Plansch-Möglichkeit hinwegtröstet.