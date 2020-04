Singles aus der Region nehmen an TV-Show „First Dates Hotel“ teil

Anzeige

Seit 20. April gibt es bei VOX mit dem „First Date Hotel“ eine neue Dating-Sendung im Fernsehen. Moderator Roland Trettl erwartet dabei die Singles an der Hotelbar in einem Hotel in Frankreich. Die Pforzheimer Krankenpflegerin Juliane und der Dettenheimer Personalvermittler Tobias flirten bei dem Format in Kürze mit.

Juliane ist am Montag, 27. April, 20.15 Uhr, an der Reihe. Tobias folgt am 25. Mai zur gleichen Sendezeit.

Worum geht es in der neuen Sendung? Bei dem Format „First Dates Hotel“ können sich Singles nicht nur bei einem netten Abendessen kennen lernen, sondern bei Sympathie auch gleich den Rest des Urlaubs zusammen verbringen und ein zweites Date planen.

Juliane trifft auf Berni

Was schon einmal verraten werden kann: Die 33-jährige Juliane aus Pforzheim trifft auf den 35-jährigen Fahrradkurier Berni aus Wien. Mit seiner Gitarre möchte der musikalische Wiener sein Herzblatt bezirzen. Doch wie taktvoll findet die quirlige Blondine Bernis romantische Geste? Gibt sie ihm die Chance für ein Ständchen und auch ein zweites Date?

Tobias trifft auf Angelina

Für den 23-jährigen Tobias aus Dettenheim wählten die TV-Macher die 26-jährige Schneiderin Angelina aus. Sie ist stolze 1,80 Meter groß. Tobias kann schon einmal mit seiner Größe punkten. Beim Kennenlernen kommt auch eine Dose Erdnüsse ins Spiel. Was hat es damit auf sich? Die Schneiderin hingegen hat Schablonen für viele Kleidungsstücke, aber wird sie bei ihrem Date ohne Vorlagen auskommen?

