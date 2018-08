Anzeige

Was ein romantischer Abend auf dem Schuldach werden sollte, endete in der Nacht auf Mittwoch in der Pestalozzi-Schule in Graben-Neudorf in einer stundenlangen Rettungsaktion: Ein 20-Jähriger stürzte in einen Lüftungsschacht und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Wie der Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe berichtet, wollten ein junges Pärchen auf dem Dach der Gemeinschaftsschule einen romantischen Abend verbringen. Durch das Baugerüst der Schule, die gerade saniert wird, gelangten sie auf das Schuldach. Das schien den beiden 20-Jährigen jedoch nicht zu reichen und sie versuchten, durch einen Lüftungsschacht ins Gebäude zu gelangen. Dazu banden sie mitgebrachte Bettbezüge zu einem Seil zusammen, meldet die Polizei. Den Zugang zum Schacht sollen sie aufgebrochen haben. Als erstes wagte sich die junge Frau in den Schacht. Sie verletzte sich aber am Bein und kletterte wieder nach draußen, um ihrem Freund den Vortritt zu lassen.

Mann fällt sechs Meter tief in Lüftungsschacht

Bei seiner Kletteraktion rutschte der junge Mann ab und fiel in die Tiefe – wie weit, ist nicht eindeutig: Die Polizei schreibt von drei Metern, die Feuerwehr meldet sechs. Seine Begleitung versuchte erfolglos mit einem Bettlaken, ihren Freund zu retten, verständigte dann jedoch um kurz nach 2 Uhr den Notruf.

Die Floriansjünger aus Graben-Neudorf und Linkenheim-Hochstetten verschafften sich über den Schachtdeckel und das Innere der Schule einen Zugang zur Unfallstelle, konnten dem jungen Mann jedoch mit ihren vorhandenen Mitteln nicht helfen und mussten die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der Werkfeuerwehr KIT Karlsruhe zur Hilfe rufen.

50 Floriansjünger im Einsatz

Die ließen eine Einsatzkraft kopfüber den Schacht herunter und konnten den 20-Jährigen so befreien. Insgesamt waren 50 Feuerwehrmänner unter der Leitung von Horst Blank sowie zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die DRK Bereitschaft SEG Nord Verpflegungsgruppe und die Polizei vor Ort. Graben-Neudorfs Bürgermeister Christian Eheim und der stellvertretende Kreisbrandmeister Werner Rüssel machten sich ebenfalls ein Bild von der Lage.

Am Schulgebäude entstand durch die Rettungsaktion ein Schaden von mindestens 10.000 Euro, die Polizei ermittelt gegen das junge Paar.