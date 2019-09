Kampfhund verletzt zwei Polizisten in Stutensee

Anzeige

Am Montagmorgen wurden zwei Polizisten beim Versuch, einen Kampfhund in Stutensee zu beschlagnahmen, von diesem so verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten.

Laut Polizei sollte der American Staffordshire Terrier eines 22-Jährigen aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt werden. Der Hund war illegal aus dem Ausland nach Deutschland eingeführt worden. Der Halter des Tieres war einer schriftlichen Aufforderung, das Tier herauszugeben, zuvor nicht gefolgt.

Faustschlag ins Gesicht

Als die Beamten an der Wohnadresse des 22-Jährigen ankamen, trafen sie dort die Mutter des Mannes und den besagten Hund an. Die Frau habe das Tier freiwillig übergeben, so die Polizei. Als der 22-Jährige Hundebesitzer dann aber hinzukam, habe dieser den Hund abgeleint und einer Polizistin unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht versetzt.

Mutter wird ebenfalls handgreiflich

Bei dem Versuch, den Mann zu Boden zu bringen, habe sich auch der Hund aggressiv gezeigt und zwei weitere Polizeibeamte attackiert. Dadurch konnten die Polizisten den Hundehalter nicht länger festhalten, so die Polizei. Erst mit weiteren hinzugezogenen Kräften konnte der 22-Jährige vorläufig festgenommen werden. Dies habe die Mutter dazu veranlasst, ihrerseits handgreiflich zu werden. Sie habe versucht, die Beamten wegzustoßen, so die Polizei. Der Hund flüchtet derweil auf das Grundstück des Hauses.

Polizisten bespuckt

Ein weiterer 19-Jähriger habe die Einsatzmaßnahmen von seinem Balkon aus verfolgt und die Einsatzkräfte beleidigt und bespuckt. Als die Beamten den 19-Jährigen daraufhin kontrollierten, habe dieser die Beamten getreten und geschlagen. Deshalb habe er die Polizisten mit den anderen beiden Personen aufs Revier begleiten müssen. Der Hund wurde beschlagnahmt.

Die Polizeibeamtin und ihr Kollege mussten ambulant behandelt werden.

(ots/BNN)