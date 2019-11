Tipps für pflegende Angehörige und Senioren

Anzeige

Senioren, die bereits gestürzt sind, haben ein sehr hohes Risiko, erneut zu stürzen. „Sturzangst“ – also die schlechte Erinnerung an den vergangenen Sturz, die daraus resultierende Schonhaltung und niedrigere Aktivität, führen Betroffene häufig in einen Teufelskreis: Der nächste Sturz ist vorprogrammiert.

Von unserer Mitarbeiterin Laura Jung

Kai Käßhöfer, Geschäftsführer der Evangelischen Sozialstation Karlsruhe und Altenpfleger, hat jetzt im Pflegeübungszentrum (PÜZ) in Stutensee Tipps gegeben, wie Senioren aus diesem Teufelskreis herauskommen, und auch wie pflegende Angehörige dabei helfen können.

Gefürchtete Oberschenkelhalsfraktur