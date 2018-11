Anzeige

Rätselraten um getötete Schafe und aufgefundene Schafskadaver: In den späten Nachtstunden des vergangenen Montags haben Unbekannte bei Bretten mindestens acht Schafe, vermutlich an Ort und Stelle, getötet und gestohlen.

Unbekannte drangen in Gehege ein

Unbekannte fuhren mit einem Fahrzeug in das Tiergehege, in dem sich ungefähr 120 Schafe befanden, teilt die Polizei mit. Im Gehege töteten sie mindestens acht Tiere und schleiften sie zu ihrem Transportfahrzeug. Durch das offen stehende Gehege entwich eine Vielzahl an Schafen, die sich auf der Bundesstraße 293 und der Kreisstraße 3505 mit Autofahrern konfrontiert sahen. Durch das schnelle Sperren der betroffenen Straßen durch die Polizei konnten gefährliche Verkehrssituationen verhindert werden.

Spaziergängerin findet gehäutete Schafe

Eine Spaziergängerin fand am Mittwochmorgen im Hardtwald,

am Waldparkplatz an der K3579 bei Stutensee-Friedrichstal, acht Schafskadaver. Wie die Polizei auf BNN-Anfrage mitteilte, handelt es sich dabei jedoch um Jungtiere. In Bretten waren laut Aussage des Besitzers Muttertiere gestohlen worden.

Den bei Friedrichstal aufgefundenen Tieren war das Fell abgezogen worden, um die verwertbaren Fleischteile zu entnehmen. Die Felle und die kompletten Eingeweide wurden zurückgelassen. Die Köpfe wurden zwar ebenfalls am Parkplatz aufgefunden, da es sich aber um Jungtiere handelt, sind die Ohren nicht markiert. Die Polizei versucht zu ermitteln, woher die toten Schaffe stammen.

Auch in Bruchsal wurden Schafe gestohlen

Ein weiterer Fall von Schafdiebstahl ereignete sich bereits in der Nacht vom 29. auf den 30. September in Bruchsal in der Kurpfalzstraße. Damals haben Unbekannte zwei Lämmer gestohlen, ob diese auch getötet wurden, sei nicht bekannt, hieß es auf BNN-Anfrage. Es handelte sich um Tiere der Rasse Coburger Fuchsschafe. Ob ein Zusammenhang mit den verschwundenen Schafen in Bretten und den in Stutensee gefundenen Tierkadavern besteht, muss noch ermittelt werden.