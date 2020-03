Trend zu Mitfahrerbänken nimmt zu: Bushaltestelle in Liedolsheim wird zweitgenutzt

Anzeige

Signal geben, hinsetzen und wenn es richtig gut klappt, dann hält zeitnah jemand und nimmt einen im Auto mit: Mitfahrerbänke liegen ziemlich im Trend. Es gibt schon welche in Graben-Neudorf, Linkenheim-Hochstetten und in Eggenstein-Leopoldshafen – und jetzt auch in Liedolsheim.

Von unserer Mitarbeiterin Natalie Nees

Mitfahrerbank-Pionier Wolfgang Trautner von der Bürgerinitiative „Füreinander-Miteinander“ aus Graben-Neudorf weiß zudem von Überlegungen, diese Idee auch in Walzbachtal und Stutensee umzusetzen. Die neueste Sitz- mit Mitfahrergelegenheit im himmelblau-weißen Konzeptlook wurde am Freitag – von der Bürgerinitiative angeregt – in Liedolsheim in Betrieb genommen, sehr zur Zufriedenheit von Dettenheims Bürgermeisterin Ute Göbelbecker.

So funktioniert die Mitfahrerbank

Da das Prinzip nicht jedem geläufig ist, wird bei dem Termin in der Liedolsheimer Friedrichstraße alles genau erklärt. Demnach klappen Mitfahrwillige, die nach Graben wollen, das Schild „Graben“ sichtbar auf die Schriftseite und warten dann an der dortigen Bank – die auch Bushaltestelle ist – auf einen netten Mitmenschen, der hilfsbereit anhält und so die Fahrt in den Nachbarort ermöglicht.

Vor allem die Mitnehmer sind aktiv

Dort gibt es die Einkaufsmeile und den Bahnhof, jedoch gibt es nur selten am Tag eine Verbindung Dettenheim-Graben. „Diese lückenhafte Verbindung kann nun etwas kleiner gemacht werden, und viele Dettenheimer, die sich hoffentlich darauf einlassen, erfüllen das Konzept mit Leben“, wünscht sich Bürgermeisterin Göbelbecker.

Die Grundidee ist gut. Wolfgang Trautner, Bürgerinitiative „Füreinander-Miteinander“ aus Graben-Neudorf

So ist das schon geschehen in Graben-Neudorf. Seit knapp vier Jahren gibt es dort die entsprechenden Bänke, neun Stück an der Zahl. Verbesserungen in den Standortfragen seien schon angedacht: „Die Grundidee ist gut“, befindet Wolfgang Trautner, mehr Nutzer könnten die Bänke dort durchaus vertragen. „Leute, die gerne mitnehmen, gibt es viele“, weiß Trautner.

Noch nicht alle Fragen geklärt

Konkret so eine „Mitnehmerin“ ist die pensionierte Postzustellerin Elke Herzog. Die Grabenerin erinnert sich, wie sie schon einmal einen jungen Mann mitgenommen hat, der dort buchstäblich im Regen stand. „Freundlichkeit“, sei die Intention der 53-Jährigen gewesen, die manchmal auch für Tramper hält.

Den gleichen Grundgedanken – freundliches Mitnehmen – hat auch Urte Maier-Roth aus Liedolsheim. Die Landwirtin, Mutter und Pferdezüchterin nimmt am Freitag mit einem direkten Anwohner der Friedrichstraße, Willi Kraft, schon einmal das neueste Angebot im Heimatort unter die Lupe. „Wie kommt man von Graben wieder zurück? Wie weiß man, wer auf den Bus und wer auf eine Mitfahrgelegenheit wartet?“ Für die beiden Liedolsheimer sind noch ein paar Verständnisfragen offen.

Erfolglose Mitfahrerbank in Linkenheim-Hochstetten

In Linkenheim-Hochstetten ist die dortige Mitfahrerbank nicht so der Hit bei der Bevölkerung, berichtet Katja Stieb aus dem Rathaus. Auf viel Skepsis sei die Aufstellung der Bank an der Linkenheimer Grenzstraße gestoßen, erklärt Bürgermeister Michael Möslang dazu. „Wir würden da nicht einsteigen“ – so lautet nur eine von vielen negativen Reaktionen. Logisch, dass es die Gemeinde bei dieser einen – 2017 aufgestellten – Bank belässt.