Viele Streitfragen um Elisabethenwört

Seit Staatssekretär André Baumann im Februar 2018 verkündet hat, dass Baden-Württemberg für den Rückhalteraum Elisabethenwört mit der kleinen Dammrückverlegung ins Planfeststellungsverfahren geht, reißt die Empörung nicht ab: Die Menschen in Dettenheim und Philippsburg sowie die Mitglieder des Projektbegleitkreises werfen dem Landesumweltministerium und dem Regierungspräsidium vor, eine Entscheidung über ihre Köpfe hinweg getroffen zu haben.

Kaum ein Thema zieht derart viele Streitfragen nach sich: Wäre es Pflicht des Landes, den Hochwasserschutz so nachhaltig wie möglich zu gestalten? Hätte sich das Land für einen Polder entscheiden sollen? Sind ökologische Flutungen tatsächlich verbindlich? Ist die Rheinaue höher zu bewerten als das bestehende Naturschutzgebiet?

Einen neuen Höhepunkt erreicht die Debatte bei einer Informationsveranstaltung des Regierungspräsidiums im Februar 2019 in Rußheim: Rund ein Drittel der Zuhörer stehen auf, um mit gelben Westen gegen die Entscheidung und für einen Polder zu protestieren.

Grundwasserspiegel wird steigen

Das Regierungspräsidium treibt die Planungen trotzdem weiter voran. Brunnen und Drainagen sollen die Rußheimer Keller trocken halten, wenn das Rheinhochwasser in den Überflutungsraum fließt. Dadurch wird der Grundwasserspiegel auch außerhalb des Gebiets steigen. Und das kann sich, wie Kellervermessungen des Regierungspräsidiums gezeigt haben, auch auf einige Häuser in Rußheim auswirken.

Die Stadt Philippsburg hält daran fest, Anfechtungsklage zu erheben. Dafür muss aber erst der Planfeststellungsbeschluss vorliegen, der frühestens 2021 erwartet wird.

Die fünf Haupterwerbslandwirte, die in dem Gebiet in Pacht Felder bewirtschaften, sehen ihre Existenz bedroht. 677 Bürger unterstützen in Dettenheim mit ihrer Unterschrift eine Petition an den Landtag mit einer Beschwerde gegen das Umweltministerium.

Karl-Heinz Schmidt, der Vorsitzende der Bürgerinitiative „Rußheimer Altrhein“, übergibt die Liste im Oktober auf Elisabethenwört an Ulli Hockenberger und Joachim Kößler, die Landtagsabgeordneten der Wahlkreise Bruchsal und Bretten.