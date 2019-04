Weingarten: Feuerwehr löscht Flächenbrand am Baggersee

Anzeige

Die Feuerwehr hat am Ostersonntag einen Flächenbrand am Baggersee in Weingarten gelöscht. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher des Feuerwehrverbandes des Landkreises Karlsruhe auf Anfrage von bnn.de erklärte.

Rund 40 Quadratmeter Gestrüpp hätten im hinteren Teil des Badebereichs rund einen Meter hoch gebrannt. Der erste Alarm sei gegen 16.15 Uhr eingegangen. Der Brand habe aber schnell gelöscht werden können.

45 Einsatzkräfte vor Ort

45 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Weingarten sowie Walzbachtal-Jöhlingen waren laut dem Sprecher vor Ort. Die Polizei sei mit zwei Streifen am Baggersee gewesen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.