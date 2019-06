Weiterer Betrieb der Postfiliale in Berghausen gefährdet

Anzeige

Die Chancen, dass die Postfiliale in Berghausen beim Europaplatz erhalten bleibt, stehen alles andere als gut. Ergebnislos verlief nach Informationen der BNN ein Gespräch zwischen der Gemeinde, der Post und dem Betreiber der Filiale, die FWD Hausbau- und Grundstücks- GmbH. In der Gesprächsrunde sollte ausgelotet werden, ob es Möglichkeiten gebe, den Standort zu halten.

Von unserem Mitarbeiter Klaus Müller

Auslöser für die vertrackte Situation war die Postbank, die ihren Service ab November in Berghausen komplett streicht. Die Nachfrage nach Bankleistungen, lautet die Begründung, sei in der Filiale so stark zurückgegangen, dass dieser Service nicht mehr wirtschaftlich angeboten werden könne.

Eine eigenartige Situation

Für die FWD ergab sich daraus eine „neue Geschäftsgrundlage“. Durch die Kündigung sieht der Betreiber die Wirtschaftlichkeit, die Filiale aufrechtzuerhalten, nicht mehr gewährleistet. Eine eigenartige Situation: Die Postbank will nicht mehr, und auf Grund dessen, sagt der Betreiber, könne er nicht mehr. Möglicherweise – das freilich ist eine Mutmaßung – wollen beide gar nicht mehr, unabhängig von „irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen“.

Ganz geschlossen ist die Tür aber noch nicht. Bislang, bestätigte auf Nachfrage dieser Zeitung Stefan Hanselmann von der FWD, sei von ihrer Seite noch keine Kündigung ausgesprochen worden. Sechs Monate beträgt die Kündigungsfrist.

FWD und Post-Vertreter wollen noch einmal reden

Die FWD und Vertreter von der Post wollen sich noch einmal (ohne Gemeindevertreter) zusammensetzen. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass es dabei ums Geld gehen wird. Wenn die Post den exponierten Standort erhalten möchte, muss sie dafür dem Betreiber mehr zahlen, damit die FWD den Verlust durch die fehlenden Einnahmen aus dem Postbankgeschäft kompensieren kann. Ob sich die Post darauf einlässt? Das ist zweifelhaft, zumal sich das Unternehmen zumeist an die eigenen Vorgaben hält. Diese sehen Mehrausgaben nicht vor. Vor allem nicht, wenn es billiger gehen könnte.

Arbeitsplätze in Gefahr

Was heißt: Die Post kann einen neuen Betreiber an einem anderen Standort in Berghausen suchen. Aus der Nummer kommt der Dienstleister übrigens nicht raus. Er hat einen rechtlich bindenden Versorgungsauftrag in dem Pfinztaler Ortsteil. Wie der Auftrag umgesetzt wird – sofern sich Post und aktueller Betreiber nicht einigen – ist jedoch offen. In der entsprechenden Verordnung heißt es: Stationäre Poststellen müssten „werktäglich nachfragegerecht geöffnet sein“. Dass es eine stationäre Poststelle in Berghausen geben muss, steht außer Frage. Wann und zu welchen Zeiten solch eine Poststelle konkret geöffnet haben muss, wird im Verordnungstext nicht näher ausgeführt.

Einmal abgesehen von all diesen Überlegungen, von all den „Gesprächsrunden“ hat die Geschichte eine nicht zu übersehende, durchaus tragische Komponente: Die Mitarbeiter, die bislang in der Postfiliale arbeiten, könnten ihren Arbeitsplatz verlieren.