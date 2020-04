Wie das Coronavirus den Pendler-Knotenpunkt Graben-Neudorf leer fegt

Anzeige

Am Bahnhof Graben-Neudorf steigen normalerweise jeden Morgen Hunderte Pendler ein, aus und um. Seit der Corona-Krise ist der Pendler-Knotenpunkt aber wie ausgestorben. Davon konnte sich BNN-Volontär Philipp Fess bei einer Fahrt zum Bahnhof selbst überzeugen. Die Fahrt ins Leere durch seine Augen.

Pünktlich um 7.40 Uhr kommt die S2 Richtung Spöck am Hirtenweg in Karlsruhe an. Ich steige mit einem leicht mulmigen Gefühl ein. Schließlich herrscht in Zeiten von Corona das Abstandsgebot, und da ist die enge Straßenbahn wohl nicht das optimale Fortbewegungsmittel.

Schmierinfektionen vermeiden

Handschuhe habe ich mir mal mitgenommen, das Virus soll sich ja auch durch Schmierinfektionen verbreiten. Vor Tröpfchen gehe ich dann einfach in Deckung, denke ich mir. Ich bin auf dem Weg nach Graben-Neudorf.

Das KVV-Netz hat den Bahnhof der 12.000-Einwohner-Gemeinde unfreiwillig zu einem wichtigen Knotenpunkt für Pendler gemacht. Ob aber auch in Corona-Zeiten noch so viel gependelt wird, will ich nun in Erfahrung bringen.

Die S2 ist schon mal ziemlich leer. Am Hirtenweg gibt es keinen Kartenautomaten, und bis ich mich in einem persönlichen Infektionsschutz-Experiment mit Handschuhen durch das Menü am Automaten in der Bahn gekämpft habe, muss ich in Hagsfeld schon wieder aussteigen.