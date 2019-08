Wie gehen Gemeinden gegen „Schotterwüsten“ vor?

Anzeige

Immer mehr Pflanzen weichen aus Vorgärten oder werden bei Neubauten erst gar nicht mehr angelegt. Beete mit Kies, Bruchstein oder Rindenmulch nehmen zu. Dieses Phänomen lässt sich schon seit geraumer Zeit beobachten.

Von unserem Mitarbeiter Alexander Werner

In Zeiten des viel diskutierten Insektensterbens ist die Anlage ökologisch wertvoller Flächen in den Kommunen ein Thema. Zunehmend rückten ebenso private Flächen in den Fokus. Wie agieren einzelne Gemeinden im Norden von Karlsruhe, um die Zahl der Steingärten einzudämmen?

Linkenheim-Hochstetten versucht Bürger aufzuklären

In Linkenheim-Hochstetten etwa starteten unlängst die Grünen eine Initiative, um Bürger aufzuklären und sie bei gärtnerischer Beratung mit Zuschuss zum Kauf insektenfreundlicher Stauden zu animieren. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben finanziell. Die Frage, was man gegen private Steingärten tun könnte, ist präsent.

Walzbachtal Initiativen zu „Natur- und Insektenfreundlichkeit“

Walzbachtal griff sie so konsequent auf, dass in jedem neuen Bebauungsplan das Verbot von Steingärten aufgenommen wird. Daneben gebe es zwei Initiativen zu „Natur- und Insektenfreundlichkeit“, berichtet Annika Müller, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Innerhalb des landesweiten Projekts „Mehr Natur im Siedlungsgrün“ seien Grünanlagen insektenfreundlich umgestaltet worden.

Dazu sei öffentlich geworben worden, private Gartenflächen entsprechend zu gestalten. Das sei bis hin zu konkreten Vorschlägen für Samenmischungen und Pflege gegangen. Weiterhin gebe es innerhalb des Projekts um Wildbienen „Natur nah dran“ eine Kooperation von Baubetriebshof und Kita „Moby Dick“.

Eggenstein-Leopoldshafen Blumensamen und Infos für Bürger

„Unsere Philosophie ist Information statt Reglementierung“, erläutert Eggenstein-Leopoldshafens Bürgermeisterreferentin Regine Hauck. Solange es sich vermeiden lasse, wolle man auf Verbote verzichten und lieber sensibilisieren. So habe man etwa wieder bienen-freundlichen Blumensamen an Bürger verschenkt. In Kooperation mit der Agendagruppe Umwelt habe die Kommune auch 2019 an markanten, öffentlichkeitswirksamen Stellen pflegeleichte Blühflächen mit begleitender Bürgerinformation angelegt. Die Gruppe habe bereits mehrfach Vorträge zur pflegeleichten Gartenumgestaltung angeboten.

Vorgärten mit großflächigem Kiesbeet seien in der Gemeinde zu finden, nähmen aber noch nicht überhand, so Regina Hauck. Beim Neubaugebiet N 5 werde das Thema im Gemeinderat aufgegriffen. Bei kleineren Bebauungsplänen würde es nicht viel bringen. Dass Bürger auf Pflanzen verzichten, komme mitunter auch daher, dass sie nicht mehr die Kraft oder Zeit hätten, sich um die Pflege zu kümmern, fügt Regine Hauck an. Insofern brauche es Information auch über Alternativen.

Graben-Neudorf: Susi Schubert engagiert sich

Sehr engagiert ist darin die Graben-Neudorfer Naturgartenspezialistin Susi Schubert. Sie setzt sich gegen Schotterwüsten und für den Erhalt von Gärten ein. Öffentlich und privat zeigte sie schon vielfach Wege auf, wie Gärten ökologisch ohne aufwendige Eingriffe pflegeleicht umgestaltet werden können.

Pfinztal: „Klimaoffensive“ kommt

Auch in Pfinztal sei zu beobachten, dass in Vorgärten Pflanzen von Steinen verdrängt werden, erläutert Roland Härer von der Gemeindeverwaltung. Modern und pflegeleicht sei das Argument der Menschen. Speziell habe man sich des Themas in der Gemeinderatsarbeit noch nicht angenommen.

Mit Start der „Klimaoffensive Pfinztal“ würde der Trend mit negativen Auswirkungen auf das Kleinklima sicherlich diskutiert. Was sich konkret ergebe, sei abzuwarten, so Härer. Jedes Frühjahr verschenke die Gemeinde jedenfalls 1.000 Samenmischungen und lege öffentliche Grünflächen als Blumenwiesen zur Nachahmung an.

Stutensee unter anderem mit Staudenprogramm aktiv

Stutensee ist dabei, auf unterschiedliche Weise der wahrnehmbaren Expansion von Steingärten entgegenzuwirken, wie Kornel Stiegeler berichtet. „Steinschüttungen auf Freiflächenabdeckungen sind untersagt“, laute die Festsetzung in Bebauungsplänen, so der Referent der Oberbürgermeisterin. Aktuell sei dies in drei laufenden Verfahren der Fall. Seit Längerem gebe es unter anderem das Staudenprogramm der Stadt. Bürger könnten vergünstigt spezielle Stauden erwerben.

Stiegeler weist auch auf das Programm hin, zertifizierte Wildsamen kostenlos auszugeben. Der Aufklärung diene alle zwei Jahre der „Tag der offenen Gärten und Höfe“.

Innerhalb des Projekts „Natur nah dran“ würden innerörtliche Grünflächen in artenreiche Wildblumenwiesen, Wildstaudenflächen und wertvolle Biotope umgewandelt, erläutert Stiegeler. Derzeit erarbeite man ein Grünflächenkonzept, über das städtische Flächen speziell in dieser Form ausgewiesen werden sollen.

Wie sieht es in der Region sonst mit Steingärten aus?

Das Thema beschäftigt in diesem Jahr. So haben andere Städte und Gemeinden auf die Steingärten bisher reagiert:

Rechtsgrundlagen: Rechtliche Grundlagen für Verbote von unerwünschten Schotterwüsten ergeben sich aus Baugesetzbuch (BauGB) und Landesbauverordnung (LBO), wie Kornel Stiegeler, Referent der Stutenseer Oberbürgermeisterin, erläutert. Demnach heißt es im Baugesetzbuch, dass im Bebauungsplan aus städtebaulichen Gründen auch die Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt werden können. Die LBO besagt, dass nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden.

Ist eine Begrünung oder Bepflanzung der Grundstücke nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, so sind die baulichen Anlagen zu begrünen, soweit ihre Beschaffenheit, Konstruktion und Gestaltung es zulassen und die Maßnahme wirtschaftlich zumutbar ist.