„Wir sind keine Berufsjäger“

Mit der Forderung nach höheren Abschusszahlen beim Schwarzwild hat die Politik den Druck auf die baden-württembergische Jägerschaft deutlich erhöht. Ob durch Maßnahmen wie eine Aufhebung der Schonzeit mehr Schwarzkittel als bisher erlegt werden können und ob die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest durch eine Reduzierung des Schwarzwildbestands überhaupt eingedämmt werden kann, darüber hat sich BNN-Mitarbeiter Ekart Kinkel mit Kreisjägermeister Thomas Maier von der Kreisjägervereinigung Karlsruhe unterhalten. Maier hat seine Jagd in Leopoldshafen.

Herr Maier, kommen Sie derzeit überhaupt noch zum Schlafen oder sind Sie bereits jede Nacht auf der Saujagd?

Maier: Ich schlafe noch sehr gut, denn bei den Jägern hält sich die Aufregung über die Afrikanische Schweinpest und die politisch geforderte Erhöhung der Abschussquote bislang noch in Grenzen. So richtig heiß gekocht wird das Thema wohl erst, wenn in Baden-Württemberg die ersten Fälle auftreten.

Die Bundesregierung hat nun als erste Maßnahme die Schonzeit für Frischlinge im März und April ausgesetzt. Können die Abschusszahlen dadurch gesteigert werden?

Maier: In der Jägerschaft sind wir schon lange der Meinung, dass die zweimonatige Schonzeit in Baden-Württemberg – in einigen anderen Bundesländern gibt es sogar längere Schonzeiten – ihren Anteil an der hohen Wildschweinpopulation hat. Die Beschränkung war deshalb sicherlich ein Fehler. Allerdings können die Bestände in diesen zwei Monaten auch künftig nicht entscheidend reduziert werden.

Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk hat in seinem 12-Punkte-Plan zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest mit der Aufhebung des Verbots für Kirrungen und einer Freigabe von Nachtsichtgeräten für die Schwarzwildjagd weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Abschusszahlen ins Spiel gebracht. Wie kommen solche Vorschläge bei den Jägern an?

Maier: Solchen Vorstöße stehen wir sehr kritisch gegenüber. Schließlich muss auch an jeder zusätzlichen Kirrung ein Jäger sitzen und auf Sauen warten. Wildschweine sind nachtaktive Tiere und die Jäger können nicht jede Nacht im Wald verbringen. Die meisten Jäger stehen schließlich noch mitten im Berufsleben und betreiben die Jagd als ihr Hobby. Nächtliche Ansitze beschränken sich deshalb meistens aufs Wochenende. Solche Vorschläge sind deshalb nur kleine Bausteine für eine spürbare Regulierung des Schwarzwildbestandes.

Wie wird das Thema Afrikanische Schweinepest eigentlich innerhalb der Jägerschaft diskutiert? Kann die Ausbreitung der Seuche durch eine Reduzierung des Schwarzwildbestands überhaupt verhindert werden oder sind die politischen Forderungen nach mehr Abschüssen überzogener Aktionismus?

Maier: Für uns ist die derzeitige Diskussion eher das Rauschen im Walde. Natürlich kann sich die Schweinepest bei einer niedrigen Populationsdichte langsamer ausbreiten. Aber gerade in den Ballungsräumen, wo in den Naherholungsgebieten fast täglich Jogger, Radfahrer und Spaziergänger unterwegs sind, gestalten sich die gezielten Eingriffe doch sehr schwierig. Außerdem ist eine intensive Bejagung der Wildschweine wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Viele Experten sind schließlich bereits der Meinung, dass die Seuche über andere Wege wie weggeworfene kontaminierte Nahrungsmittel nach Deutschland getragen wird.

Werden die Jäger beim ersten Auftreten der Afrikanischen Schweinepest im Land dann trotzdem zum Sündenbock gemacht?

Maier: Davon kann man ausgehen. Bereits heute versucht die Politik die Jäger in die Verantwortung zu nehmen. So lange die Jagd hauptsächlich als Hobby betrieben wird, kann das aber nicht angehen …

… im Zwölf-Punkte-Plan wird auch die Unterstützung der Hobbyjäger durch Berufsjäger vorgeschlagen. Ist diese Idee bereits in die Tat umgesetzt worden?

Maier. Von einer Unterstützung durch Berufsjäger haben wir in Karlsruhe noch nichts bemerkt. Es werden vielleicht mehr Drückjagden organisiert und dabei werden erfahrungsgemäß immer noch die meisten Wildschweine erlegt. Aber auch diese Form der Jagd hat ihre Grenzen. Wildschweine sind intelligente Tiere und können sich sehr gut an ihre Umgebung anpassen. Außerdem ist der organisatorische Aufwand bei einer Drückjagd durch das Absperren von Straßen jedes Mal sehr hoch. Viele Pächter haben dazu noch überschaubare Reviere mit maximal 200 Hektar und dort sind Drückjagden nur sehr schwer durchführbar …

… und wenn es am Drückjagdtag das Wetter nicht mitspielt, stehen am Ende 100 Jäger ohne Beute da …

Maier: … das haben wir alles schon erlebt. Aber bei der Jagd ist das Wetter immer noch ein mitentscheidender Faktor und das ist bekanntlich nicht planbar.

Auch ohne die aktuellen Maßnahmen ist die Anzahl der Schwarzwildabschüsse in Deutschland derzeit so hoch wie seit den 1970er Jahren nicht mehr. Kann diese Zahl denn überhaupt noch signifikant erhöht werden?

Maier: Das halte ich nur für sehr schwer möglich. Die Jäger sind schließlich bereits heute sehr aktiv. Mehr Zeit können wir kaum investieren und deshalb sind dem Jagderfolg Grenzen gesetzt. Als Anreiz für höhere Abschusszahlen könnte aber vielleicht noch der Wegfall der Gebühren für die Trichinenschau sowie eine Abschussprämie bei Frischlingen beitragen. Das wurde in anderen Bundesländern schon gemacht. Das Wildbret eines Frischlings mit lediglich 15 Kilogramm Gewicht wirft nämlich nur sehr wenig ab und bislang werden diese Tiere auch deshalb nicht bevorzugt geschossen. Aber auch das wäre sicherlich nur ein weiterer Tropfen auf den heißen Stein und keine wirkungsvolle Maßnahme beim Kampf gegen die Schweinepest.