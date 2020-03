Paul Ziemiak: „Wir haben keinen Mangel an weiblichen Vorbildern“

Anzeige

Die CDU erlebt schwierige Zeiten. Während die Basis mit der Spitze wegen der Orientierungslosigkeit zürnt, stellen die Bewerber für den Chefposten die Einheit der Partei auf eine harte Probe. Als Mutmacher kämpft CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak um eine klare Linie bei den verunsicherten Christdemokraten.

Im Interview mit BNN-Redakteur Alexei Makartsev wehrt sich der 34-Jährige gegen die Vorwürfe, dass die CDU gespalten sei und in der einflussreichen Werteunion eine starke interne Opposition habe.

Die Stimmung an der CDU-Basis ist gerade mau. Auch im Südwesten empfinden viele Ihrer Parteifreunde die CDU als führungslos und hadern damit, dass sie ihre wertkonservativen Grundlagen vernachlässigt. Können Sie der Basis Hoffnung auf eine baldige Besserung machen?

Paul Ziemiak: Ich will gar nicht bestreiten, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden. Wichtig ist, dass wir es wieder schaffen, mehr über Politik und weniger über Personen zu sprechen. Aber da sehe ich uns auf einem guten Weg: Derzeit arbeiten wir an unseren Positionen zum Thema Familie.

Wie sieht moderne, christdemokratische Familienpolitik für die 2020er Jahre aus? Wir erarbeiten gerade – unter großer Beteiligung der Basis – ein neues Grundsatzprogramm, das kurz und deutlich aufzeigen wird, mit welcher Haltung wir Politik machen wollen. Außerdem berät eine vom letzten Parteitag eingesetzte Kommission unter meiner Leitung, wie wir uns als Volkspartei modern und zukunftsfähig aufstellen.

Die Aufstellung der Kandidaten für den Parteivorsitz zeigt, dass es eine Spaltung der CDU in zwei Lager gibt: Das „Weiter-so-Lager“, das auf Stabilität setzt und die Reformer, die eine Wende fordern. Sehen Sie die Gefahr, dass die CDU einer Zerreißprobe ausgesetzt sein wird, wie wir sie bei der SPD erlebt haben?

Das ist aus meiner Sicht eine völlig falsche Zuspitzung und eine Debatte, die vor allem medial geführt wird. Wir sind Volkspartei! Wir haben christlich-soziale, liberale und konservative Wurzeln, aber wir sind eine Union. Wir haben die gesamte Gesellschaft im Blick.

Unser Anspruch ist es, aus der politischen Mitte heraus und auf einem klaren Wertefundament basierend, allen ein politisches Angebot zu machen. Wir sagen nicht Entweder-oder, sondern wir bauen Brücken und führen unterschiedliche Sichtweisen zusammen. Das Verbindende ist Teil unserer politischen DNA. So hat es auch Helmut Kohl schon beschrieben. Das unterscheidet uns von anderen Parteien.

Nur Männer kandidieren momentan. Hat das Beispiel von Annegret Kramp-Karrenbauer eine abschreckende Wirkung auf die Frauen in der CDU, die sonst an der Führungsposition interessiert wären?

Das ist nun wirklich eine abstruse These! Seit fast 20 Jahren wird die CDU von Frauen geführt. Im Augenblick stellt die CDU die Bundeskanzlerin, die Verteidigungsministerin und die

EU-Kommissionspräsidentin.

Mit Susanne Eisenmann hat die Südwest-CDU eine starke Frau zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl gemacht. Ich wünsche mir, dass wir mehr Frauen für die Mitarbeit in der Partei und im Parlament gewinnen. Daran arbeiten wir. Aber wir haben wahrlich keinen Mangel an weiblichen Vorbildern in Führungspositionen.

Der Einfluss der Werteunion auf die Basis wächst. Dort halten sie viele für die „letzten Aufrechten in der CDU“. Warum lassen Sie keine Strategie erkennen, wie die Spitze mit dieser schwierigen internen Quasi-Opposition umgehen will?

Ihre Frage zeigt, dass die mediale Aufmerksamkeit, die man der Werte-union schenkt, in keinerlei Verhältnis zu ihrem innerparteilichen Einfluss steht. Einige Positionen der Mitglieder der Werteunion haben ihren Platz in der Volkspartei CDU. Aber die Werte Union ist keine offizielle Gruppierung der CDU.

Was halten Sie davon, dass einige CDU-Politiker in Thüringen Bodo Ramelow wählen wollen und werden etwaige „Abweichler“ aus der Partei ausgeschlossen?

Die Vertreter der CDU Thüringen haben im Präsidium und im Bundesvorstand erklärt, dass die CDU vor Ort Bodo Ramelow nicht wählen wird.