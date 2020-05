Zwei Corona-Fälle in Flüchtlingsunterkunft in Blankenloch bestätigt

Anzeige

In einer Flüchtlingsunterkunft in Stutensee sind zwei Corona-Fälle bestätigt worden. Das Ordnungsamt Stutensee hat die Bewohner der Unterkunft vorsorglich unter häusliche Quarantäne gestellt. Alle Bewohner wurden zudem auf das Coronavirus getestet.

Die betroffene Einrichtung für Asylbewerber liegt in der Lorenzstraße im Gewerbegebiet Süd im Stadtteil Blankenloch. Das Ordnungsamt ordnete für die rund 30 Bewohner häusliche Quarantäne an. Die Quarantäne-Anordnung erfolgte in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Karlsruhe.

Auch interessant: Corona-Fälle in Flüchtlingsunterkunft: Gesundheitsamt stellt Gebäude im Enzkreis unter Quarantäne

BNN