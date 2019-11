Zwischen Kürbisfratzen und Suppe: Wie sich Halloween auf die Kürbisbauern der Region auswirkt

Anzeige

Kürbisse haben im Herbst Hochsaison. Angeboten werden sie auch in der Hardt in Hofläden, auf Wochenmärkten, im Einzelhandel oder an Straßenständen. Bernd Oesterle baute in diesem Jahr auf rund zwei Hektar allerlei Zier- sowie Speisekürbisse wie Hokkaido und Butternuss an. Daran ist auch Halloween schuld.

Von unserem Mitarbeiter Alexander Werner

Die großen Halloween-Kürbisse sollen bis zum 31. abverkauft sein, berichtet Bernd Oesterle. Im Sortiment machten sie den stärksten Anteil aus. Etwa 4.000 bis 5.000 Stück kamen im Gartenbaubetrieb zusammen. Wegen ihres lockeren Fruchtfleisches würden sie sich sehr gut zum Aushöhlen eigenen und seien zudem essbar, erklärt Oesterle.

Um den Ausfällen durch Krähen- und Mäusefraß zu begegnen, zieht er die Kürbisse in der Gärtnerei bis Mitte Mai vor. Im Juni gingen die Pflanzen dann ins Freiland. Die Erntezeit liegt bei fünf bis sechs Wochen, so Oesterle. Halloween-Kürbisse wurden die Tage noch eifrig eingebracht. Die anderen Kürbisse könnte man noch bis nach Weihnachten ernten. Allerdings müssten sie vor Nachtfrost reingeholt werden, sonst faulen sie.

Überwiegend sind die Leute ehrlich

Die Vermarktung läuft über Großhändler und vier Stände mit Selbstbedienung und Kasse am Ostring. Da gehöre Vertrauen dazu, so Oesterle. Mit der Zahlungsmoral sei es aber nicht so einfach. Überwiegend seien die Leute ehrlich. Bei 50 Prozent Ausfall würden Wiederverkäufer sehr ins Gewicht fallen, die sich anhängerweise bedienen würden, so Oesterle.

Einer der regulären Abnehmer der Kürbisse von Oesterle ist das Gartencenter Heckert. Rund 50 Sorten hält das Gartencenter vor. Je nach Größe staffeln sich die Preise von einem bis zu mehreren Euro. Bei Halloween-Kürbissen sei es zuletzt in den Endspurt gegangen, berichtet Gärtner Peter Bauer.

Im Vorfeld gab es wie seit Jahren eine Schnitzaktion für Eltern und Kinder zugunsten von und mit Mitarbeitern von Unicef. Nach einer Einführung ins Schneiden und Schnitzen blieb alles Weitere der Fantasie überlassen. Solche Aktionen werden beispielsweise auch von Vereinen veranstaltet.

Manche Kürbisse sind reine Deko

Mike Hill vom Höhefeld Hof in Weingarten zieht Kürbisse regelmäßig bei 2019 etwas geringerer Menge auf ein bis zwei Ar. Neben Hokkaido und Butternuss ist auch Muscade de Provence dabei. Kurz auch Muskat genannt, gilt er als ausgezeichneter Speisekürbis.

In den Verkauf gehen die Früchte ausschließlich über den Hofladen. Gemüsebau Kammerer in Graben konzentriert sich auf drei von einem örtlichen Landwirt bezogene Speisesorten. Darunter sind Spaghetti-Kürbisse. Deren Fruchtfleisch ähnle nach dem Kochen den Teigwaren, erzählt Gabi Kammerer. Hauptsächlich aber gelte die Nachfrage Hokkaido, den man nicht schälen müsse.

Eine besondere Note im Ort besitzt „Bine’s Kürbisgarten“ mit 100 Sorten von Schnitz- über reine Deko- bis zu Speisekürbissen. Sehr stilvoll daher kommen Kalebassen, Schlangen-, Flaschen- oder Äpfelform. Getrocknet würden sie verholzen und seien damit ideal, daraus Instrumente zu fertigen, erklärt Helga Fitterer-Metzger.

Viele Rezepte mit Kürbissen

Der Meierhof in Staffort wird von Bauern aus der Gegend beliefert. Mittelgroße Früchte zum Schnitzen, kleine für Deko-Zwecke sowie Muskat oder Hokkaido decken den Bedarf von im Verkauf 20 bis 30 Früchten pro Tag.

Bei Friedhelm Wenz in Pfinztal-Söllingen bedingte die ungünstige Witterung im Mai in dieser Saison einen geringen Ertrag. Das Angebot mit relativ vielen Speisekürbissen sei angesichts der großen Nachfrage im Herbst schon bald ausverkauft, so Wenz. Einen Boom verzeichnete er bei weißen oder cremefarbenen Früchten wie Moon oder Snowball.

Bemerkbar mache sich dabei mittlerweile der Einfluss vom Austausch der Leute in sozialen Netzwerken. Zubereiten lassen sich Kürbisse auf vielfältige Weise. Rezepte gibt es in großer Zahl für Suppen, Gratins, Aufläufe, Kuchen, Salate oder Konfitüren.