1. Karlsruher Digi-Forum: Estland als Vorzeigenation der Digitalisierung

Anzeige

Wie kann eine komplette Gesellschaft digitalisiert werden? Nach Ansicht von William Mart Laanemäe, indem der Staat als Schutzherr der Daten seiner Bürger agiert. Laanemäe ist Botschafter Estlands in Deutschland und am Montagabend zu Gast beim 1. Karlsruher Digi-Forum. Dieses neue Format wird veranstaltet vom „Institut für Innovation, Digitalisierung & Entrepreneurship“ sowie dem „Steinbeis Center of Management and Technology“.

Ziel ist es, Akteure aus verschiedenen Branchen zusammenzuführen und dadurch einen Beitrag zur Digitalisierung zu leisten. Laanemäes Heimat gilt als Vorzeigenation. So erzählt der Botschafter in seinem Vortrag, dass die Menschen in Estland alles digital erledigen könnten – lediglich drei Ausnahmen existierten: Immobiliengeschäfte, Heiraten und Scheidungen.

Estland ermöglicht Bürgern Authentifizierung im Internet

Denn der Staat ermögliche die Identifizierung und Authentifizierung seiner Bürger im Internet, um etwa Verträge online zu unterschreiben. „Ich habe eine Kundennummer für alles“, konkretisiert Laanemäe im klimatisierten Saal „Baden“ der IHK Karlsruhe, die als Gastgeber der Veranstaltung fungiert. Ermöglicht wird das durch den Personalausweis, der einen Chip enthält, auf dem die digitale Identität des Besitzers gespeichert ist.

Dadurch würden Entfernungen in dem Land, das etwas größer als Baden-Württemberg ist, unbedeutend, wie Laanemäe erläutert. Und die Vernetzung gehe mittlerweile über die Grenzen hinaus: So kommunizierten die Verwaltungen in Estland und Finnland bereits miteinander.

Kryptobionisches Chip-Implantat in der Hand

Einen Schritt weiter als den Chip im Personalausweis geht Pero Mićić, Vorstand der FutureManagementGroup AG und nach Angaben der Veranstalter international „ein führender Experte für Zukunftsmanagement“. Mićić hat ein sogenanntes kryptobionisches Chip-Implantat in der linken Hand. „Damit werde ich ein Teil des Internets“, erzählt er in seiner Rede.

Denn Mićić glaubt, dass nicht nur die Technologie immer menschlicher wird, sondern auch der Mensch immer technischer. Zudem hat er sein Genom in der Cloud gespeichert – und wisse dadurch, dass er mit allen Völkern auf dem Balkan verwandt sei.

Ich glaube, wir brauchen mehr visionäre Führung

Für Mićić gibt es eine zentrale Frage, die sich die Chefs von Unternehmen stellen sollten: „Wovon leben Sie morgen?“ Seinen Vortrag vor rund 60 Zuschauern beschließt er mit einem Appell: „Ich glaube, wir brauchen mehr visionäre Führung.“

Hilfe zum BNN-Newsletter

Datenschutzerklärung

Staatssekretärin Schütz lobt Karlsruhe und Region

Als Vertreterin der gewählten Chefs von Baden-Württemberg ist Katrin Schütz (CDU), Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, in ihre Heimatstadt gekommen. Sie sieht Karlsruhe und die Region in Sachen Digitalisierung gut aufgestellt.

Aber sie verstehe auch, dass die Entwicklung den Menschen Angst mache. „Allein in Baden-Württemberg muss sich ein Drittel der heutigen Berufe verändern, um im digitalen Wandel nicht verloren zu gehen“, sagt Schütz. Daher müsse beim Ausbau der digitalen Infrastruktur im Südwesten und in Deutschland mehr Tempo gemacht werden.

93 Prozent der Daten, die in Europa erhoben werden, werden in den USA verarbeitet

Nach den Vorträgen gibt es eine Podiumsdiskussion mit sieben Teilnehmern. „93 Prozent der Daten, die in Europa erhoben werden, werden in den USA verarbeitet“, berichtet etwa FDP-Politiker und Bundestagsmitglied Michael Theurer.

Müller-Quade warnt vor Textverarbeitung in der Cloud

Jörn Müller-Quade, Professor für Kryptographie und Sicherheit am KIT, erklärt kurz darauf seine Bedenken bezüglich der Textverarbeitung in der Cloud – etwa, wenn dort Geschäftsbriefe verfasst werden. „Da hilft keine Verschlüsselungstechnik“, mahnt er.

Rainer Gehrung vom Steinbeis-Center hingegen artikuliert seine Sorgen in puncto IT-Riesen, die ihren Geschäftsbereich erweitern: Amazon mache Läden auf, Airbnb kaufe Immobilien.

Das 2. Karlsruher Digi-Forum soll nach Aussage von Karlheinz Weißer, einem der Veranstalter, im November stattfinden.