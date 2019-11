140.000 Besucher auf der offerta

Anzeige

Rund 140.000 Besucher sind in diesem Jahr auf die Verbrauchermesse offerta gekommen. Dies teilte die Messe Karlsruhe zum Abschluss der neuntägigen Veranstaltung am Sonntag mit. Vor allem das zweite Wochenende und der Feiertag am Freitag hätten zum Erfolg beigetragen.

Von unserer Mitarbeiterin Monika John

Die Einkaufs- und Erlebnismesse offerta in der Messe Karlsruhe war auch in diesem Jahr ein Besuchermagnet. Insgesamt 140 000 Besucher strömten nach Angaben der Veranstalter in den neun Tagen in die Hallen. Mehr als 95 Prozent der Besucher vergaben der Zusammenstellung der Aussteller Bestnoten, wie aus einer Erhebung der Messe Karlsruhe hervorgeht.

Deren Chefin Britta Wirtz bilanziert: „Es freut mich zu hören, dass bereits in den ersten Tagen der offerta 2019 zahlreiche Verkäufe vor allem in den Bereichen Mobilität und Bauen abgeschlossen wurden.“ Die offerta sei als Plattform für den Handel in der Region enorm wichtig. Viele Besucher kämen beispielsweise gezielt zum Autokauf auf die offerta oder um sich die neuesten Fahrräder anzuschauen.

Familienangebote sind gefragt

Auch die Angebote für die ganze Familie hatten laut Angaben der Messe Karlsruhe regen Zuspruch. „Neue Formate wie Games for Families kamen bei den Besuchern sehr gut an“, betont Projektleiterin Melanie Seger. Auf 1 000 Quadratmetern in Halle eins präsentierte sich ein riesiges Spiele-Event. „Der Stand ist auf hohes Besucherinteresse gestoßen. Die anschließende Kaufabsicht der Besucher war hoch“, erklärt Spiele-Spezialist Michael Wegner. Eine begehrte Plattform war die offerta in diesem Jahr auch für die Stadt Karlsruhe. Von Samstag bis Donnerstag stellten fünf Bürgermeister die strategischen Handlungsfelder der Stadt vor.

„Wir wollen die offerta nutzen, um mit den Bürgern direkt ins Gespräch zu kommen“, so Oberbürgermeister Frank Mentrup. Neue Formate wie Dance Kids oder das Modelcasting liefen ebenfalls erfolgreich an, heißt es von Seiten der Organisatoren. Unter 40 Kandidaten suchte eine Jury ein Model-Paar. Gewinner sind Parmela Klein aus Karlsruhe und Oguzhan Kocasian aus Offenburg. Den Hoepfner-Blasmusikwettbewerb gewann der Musikverein Neureut.

Viele Buchungen für 2020

Die Messe Karlsruhe geht optimistisch in die nächste Runde der offerta. „Noch nie haben so viele Aussteller bereits während der Messe für die Folgeveranstaltung gebucht“, freut sich Messechefin Britta Wirtz.